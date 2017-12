Alexandra Stan a revenit oficial în muzică

Solista constănţeană Alexandra Stan a lansat, ieri, prima piesă după un an de pauză. Versurile single-ului par a fi inspirate de modul urât şi atât de mediatizat în care Alexandra a fost nevoită să încheie socotelile cu fostul ei iubit şi manager, Marcel Prodan. În urma scandalului în care au fost implicaţi artista şi impresarul, în luna iunie a anului trecut, Alexandra Stan s-a chinuit foarte mult pentru a reveni în prim-planul muzicii internaţionale.

Perioada zbuciumată prin care a trecut şi trauma suferită au reprezentat o veritabilă sursă de inspiraţie pentru noua piesă, „Thanks for Leaving“, al cărei clip a apărut, ieri, pe internet. Mesajul transmis prin noua piesă şi de clipul ei este acela că în viaţa fiecărui om există cel puţin o persoană căreia îi putem mulţumi că a plecat. „Când piesa a fost compusă, am realizat că oamenii vor înţelege prin ce am trecut şi dorinţa mea de a lupta pentru o viaţă mai frumoasă. Mi-am dorit ca „Thanks for Leaving“ să fie prima piesă după această pauză şi mă bucur că toate aceste sentimente şi emoţii le-am putut exprima prin piesă şi videoclip”, a declarat Alexandra Stan.