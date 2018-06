Alexandra Stan, cadou pentru fani chiar de ziua ei

Alexandra Stan a împlinit pe 10 iunie vârsta de 29 de ani, o ocazie perfectă pentru a le oferi fanilor ei o surpriză. Cel de-al patrulea album, “Mami”, a fost lansat în Japonia în aprilie, însă piesele au fost urcate pe canalul de YouTube al Alexandrei chiar de ziua ei. “Îmi place să fac surprize de ziua mea, mai mult decât să primesc eu cadouri. Aşa că am urcat şapte piese noi, printre care “Rablaton”, “India”, “Whine it up”, care sunt deja preferatele fanilor”, spune Alexandra Stan.

Sărbătorită de familie si prieteni, Alexandra Stan şi-a petrecut timpul şi cu fanii ei pe live-urile de pe YouTube şi Instagram, unde le-a vorbit acestora despre cât de mulţumită şi recunoscătoare este pentru tot: “Pot spune că am de toate. Am carieră, am oameni frumoşi în jurul meu, mă declar fericită. Dar am învăţat în toţi aceşti ani că sănătatea este cea mai importantă”.

Link album “Mami”: https://goo.gl/B6Qu49

Mai mult, tot de ziua ei, Alexandra le-a oferit fanilor trei invitaţii duble cadou la Neversea, unde o să cânte imnul festivalului împreună cu Manuel Riva.

Link imn “Neversea”: https://goo.gl/Jmv4Zr