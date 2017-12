Alexandra Stan îşi apără „noua ei viaţă“

Alexandra Stan pare să-şi fi revenit complet după trauma pricinuită de fostul iubit şi impresar Marcel Prodan. La aproape trei luni după ce a fost victimă a violenţei acestuia, cântăreaţa recunoaşte că este îndrăgostită, dar şi supărată pe prietenii ei virtuali. Ea şi-a exprimat nemulţumirea pe Facebook după ce a primit critici şi comentarii răutăcioase cu privire la noua ei viaţă. „Din câte observ, mulţi dintre voi au întrecut limita bunului simţ. OK, înţeleg că pentru orice citiţi sau vedeţi în presă doriţi explicaţii, dar deja unele subiecte sunt derivate. Am ajuns să fiu numită c***ă. Pentru ce? Că mi-am refăcut viaţa?! Am văzut că unii mă cred prefăcută, că deja l-am uitat pe Marcel, ce vroiaţi să fac? Să stau toată viaţa după el, să stau toată viaţa... „vai, m-a bătut Marcel”. Nu!”, a scris Alexandra Stan.

Ea le-a transmis, cu această ocazie, celor care nu o plac să nu o mai urmărească şi să nu îi mai asculte melodiile. „Am o viaţă, sunt încă tânără, şi o trăiesc aşa cum doresc. Da, mi-am refăcut viaţa, da, am alt iubit, care este problema? Chiar pentru orice lucru trebuie să dau socoteală cuiva?”, a adăugat cântăreaţa.