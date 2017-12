Alexandru Jula bate recordul lui Frank Sinatra

17:40:59 / 03 Septembrie 2015

Prietenilor mei de la telegraf

Dragii mei prieteni de la telegraf, Articolul vostru dedicat mie ma onoreaza si va multumesc. Sunt insa doua erori pe care doresc sa vi le semnalez: nu am 78 de ani de activitate ci numai 61 , iar in legatura cu prima mea aparitie pe scena nu a fost in 1962 ci in 1954. In rest va doresc tot binele din lume si inca odata multumirile mele cu plecaciune.