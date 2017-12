Alexandru Mazăre şi Eduard Martin ajută o mamă să îşi ridice propria locuinţă

Moartea soţului a însemnat un calvar pentru Asan Dilec, o tînără de 29 de ani, din Techirghiol, şi mamă a doi copii, care a fost nevoită să-şi ia viaţa în mîini. Cu doi copii şi fără soţ, Asan Dilec îşi văzuse spulberat visul de a avea propria sa casă, ea locuind cu alte 10 persoane, socrii şi cumnaţii săi. Moartea soţului a dus şi la sistarea lucrărilor la casa pe care o începuseră înaintea morţii soţului, care a survenit în 2006, cînd, în urma unui stupid accident, tînărul a căzut de pe bicicletă, s-a lovit la cap şi a murit pe loc. Povestea, relatată într-o ediţie precedentă a ziarului nostru, i-a impresionat pe parlamentarii de Constanţa ai PSD, deputaţii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin, care, sensibilizaţi de drama femeii, au hotărît să vină în sprijul tinerei şi să-i întindă o mînă de ajutor. În urma demersurilor lor pe lîngă mai mulţi oameni de afaceri, Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au reuşit să găsescă mai mulţi sponsori care s-au arătat dispuşi să contribuie financiar la construcţia casei, rămasă la stadiul de temelie. Tînăra lucrează ca infirmier în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol şi nu cîştigă mai mult de 800 de lei pe lună. Pentru a oferi garanţia că Asan va locui cît de curînd în propria sa casă împreună cu cei doi copii, Asan Aidîn, de 8 ani, şi Asan Geilan, de 3 ani, deputaţii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin s-au deplasat, vineri, la Techirghiol, pentru a asista la redemararea lucrărilor de construcţie a casei, ocazie cu care un tir plin cu materiale de construcţii a fost descărcat, acestea urmînd a fi folosite la ridicarea locuinţei. Impresionată de gestul parlamentarilor PSD, tînăra a declarat: „Mi se îndeplineşte visul pe care îl aveam împreună cu soţul meu. Nu mai întrezăream nicio speranţă, dar iată că s-a gîndit cineva şi la mine. Mi-am dorit mult această casă, deoarece eu şi copii mei locuiam cu alte 10 persoane”. Unul din principalii artizani la îndeplinirea acestui vis, Alexandru Mazăre, a declarat: „Am fost mişcat de suferinţa acestei femei şi a copiilor săi. Atunci cînd poţi să faci un pic de bine mulţumirea este uriaşă, dincolo de toată această frămîntare electorală. Vreau să precizez că acest gest nu are niciun fel de conţinut electoral. Practic, împreună cu colegul meu, Eduard Martin, încă ocupăm funcţia de deputat şi una dintre atribuţiile nostre este să fim alături de oameni, iar atunci cînd avem ocazia, să-i putem ajuta. Noi doar am identificat nişte resurse ale unor sponsori generoşi, care au înţeles să ajute această familie pentru a depăşi situaţia tragică în care a ajuns. Mulţumesc celor care au contribuit la acest gest”, a spus Alexandru Mazăre. La rîndul său, Eduard Martin a afirmat că, la fel ca şi colegul său, a aflat de acest caz din presă. „Am luat legătura cu autorităţile din Techirghiol şi am stabilit un program pentru ca această femeie să poată fi ajutată şi pentru a-i crea condiţiile necesare de trai. Mă gîndesc doar la bucuria copiilor săi, care vor beneficia de condiţii normale de creştere”, a spus Eduard Martin. De asemenea, viceprimarul localităţii Techirghiol, Răzvan Andrei, a declarat că în oraş sînt multe cazuri de acest gen. El a adăugat că locuinţa va fi finalizată în maximum două săptămîni şi va avea două dormitoare, living, bucătărie şi baie.