Alexandru Papadopol şi-a învins frica de înălţime

Deşi îi este teamã sã urce în aparate de zbor, Alexandru Papadopol s-a plimbat cu elicopterul, special pentru filmãrile lungmetrajului "Lacrimi de iubire". Vedeta TV, care îl interpreteazã pe Gabriel Duma, în această producţie, i-a avut alãturi în timpul zborului pe Dan Bordeianu şi Adela Popescu. "A fost prima oarã cînd am zburat cu un elicopter. Mi-a plãcut foarte mult, nu mi-a fost fricã pentru cã am comunicat permanent cu pilotul, am vãzut manevrele pe care le fãcea şi m-am simţit în siguranţã", a spus Papadopol.

Actorul a decis sã urce în elicopter şi pentru cã s-a gîndit cã nu i se va mai ivi prea curînd o ocazie asemãnãtoare. "Dupã ce s-a terminat de filmat secvenţa, am fãcut o plimbare cu elicopterul, împreunã cu Dan şi Adela. Am zburat la 200 de metri deasupra mãrii şi a fost o senzaţie extraordinarã", a adãugat el. Adela Popescu, interpreta Alexandrei Mateescu din filmul "Lacrimi de iubire" şi din telenovela omonimã, a mãrturisit: "A fost incredibil cu elicopterul, mi-a plãcut foarte tare. Pilotul a avut bunãvoinţã şi ne-a dat un tur, eu eram îmbrãcatã în rochie de mireasã... Este una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am despre acest film".