Alexandru Răuţă, noul erou al Farului

DEBUT SPECTACULOS. Format cu o săptămâna înaintea debutului Ligii a II-a, lotul Farului a părut că scârţâie în privinţa portarilor, unde antrenorul Ioan Sdrobiş avea la dispoziţie un singur portar experimentat, Dan Zdrâncă, iar eforturile depuse de oficialii grupării de pe litoral pentru a-i achiziţiona pe Hăisan sau Cristi Munteanu au rămas fără rezultat. Mai mult, accidentarea gravă suferită de Zdrâncă în urmă cu o săptămână a pus greul pe umerii rezervei Alexandru Răuţă, un portar în vârstă de 23 de ani, care apărase doar la nivelul Ligii a III-a, la Callatis Mangalia, CSO Ovidiu, Unirea Slobozia şi FC Farul II. Forţat să-şi facă debutul în liga secundă la mijlocul primei reprize a meciului cu Săgeata Năvodari, fiul fostului portar al Farului din urmă cu două decenii, Ion Răuţă, s-a descurcat onorabil, chiar dacă a primit gol. Sâmbătă, la primul joc ca titular, Alexandru Răuţă a făcut spectacol între buturi, parând o lovitură de pedeapsă, dar şi câteva şuturi senzaţionale trimise de atacanţii buzoieni. „Îi mulţumesc lui nea Nelu Sdrobiş pentru că mi-a dat şansa de a juca şi sper să profit de acest lucru. La Năvodari am fost luat prin surprindere şi am intrat între buturi un pic nepregătit. Sâmbătă, mi-am făcut datoria, ca şi restul echipei. Am avut şi un pic de inspiraţie, pentru că, la finalul antrenamentului de vineri, am rămas pe teren împreună cu alţi coechipieri şi am exersat loviturile de pedeapsă. În plus, înainte de executarea penaltyului, l-am tachinat un pic pe Prodan şi i-am spus că o să apăr”, a povestit Răuţă junior, care îl are ca idol pe spaniolul Pepe Reina.

FELICITAT DE TATĂ. După meci, portarul Farului a primit un telefon de felicitare de la tatăl său, aflat în Arabia Saudită, în staff-ul tehnic al echipei Al Ettifaq, alături de Ion Marin. „Tata şi-a dorit mult să joc pentru Farul şi mi-a spus că se bucură foarte mult. M-a felicitat şi mi-a dat mai multe sfaturi. Mi-am propus să mă pregătesc serios şi să continui tot aşa. Poate din iarnă vom avea şi un antrenor pentru portari, pentru că în acest moment ne pregătim singuri, după ce am învăţat de la alţi tehnicieni şi după programele pe care mi le-a dat tata”, a spus Alexandru Răuţă, adăugând că speră să păstreze poarta “curată” şi după meciul de sâmbătă, de la Chiajna: „S-a văzut că Seria I este echilibrată valoric şi puteam obţine un rezultat pozitiv în faţa oricărui adversar. Sper să facem o figură frumoasă la Chiajna şi să nu primesc gol”.