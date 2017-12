Alexandru Zahar, cel mai valoros voleibalist junior în 2011

Ca în fiecare an, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa au stabilit şi au premiat cei mai buni sportivi ai judeţului în 2011. Premii speciale au fost acordate celor mai buni jucători de la sporturile de echipă, seniori şi juniori. Cel mai valoros voleibalist junior a fost desemnat Alexandru-George Zahar (17 ani), de la CVM Tomis Constanţa, care în 2011 a evoluat în competiţiile interne doar la echipa de seniori.

Reporter: Ce înseamnă pentru tine acest titlu, de cel mai bun junior al anului?

Alexandru Zahar: Este o realizare importantă pentru cariera mea. Sunt conştient că, de când am venit la Constanţa, am înregistrat un progres mare, iar acum a venit şi satisfacţia acestui titlu, ca urmare a muncii pe care am depus-o.

Rep.: Cum a fost anul 2011 pentru tine?

A.Z.: A fost un an foarte bun, pentru că am reuşit să prind un loc în lotul echipei de seniori CVM Tomis Constanţa. Antrenorii au avut încredere în mine şi am reuşit să mă integrez din ce în ce mai bine. Anul acesta am câştigat şi primul trofeu din cariera mea, Cupa Mării Negre din septembrie, iar la volei pe plajă am devenit campion naţional de juniori, alături de Eduard Ocunschi.

Rep.: Ce îţi propui pentru 2012?

A.Z.: Cu echipa de club, vreau să câştigăm campionatul şi Cupa României, iar în Cupa Challenge să ajungem cât se poate de departe. Cu echipa naţională de juniori sper să ne calificăm la Campionatul European.

Rep.: La acest sfârşit de an, ce le transmiţi iubitorilor de volei din Constanţa?

A.Z.: Le urez un an nou fericit, alături de cei dragi! Îi aşteptăm la sală, să ne susţină la meciuri şi să creadă în noi!