Alexiana Group iti doteaza casa si garajul - aici gasesti diverse tipuri de usi de garaj si nu numai

Usile de garaj si rulourile exterioare sunt necesare mai multor tipuri de case, respectiv garaje, mai ales la cele care beneficiaza de spatiu generos. Alexiana Group este compania de la care poti achizitiona astfel de produse, a caror calitate este una premium. Indiferent de articolele alese, vei beneficia de un pret care sa fie pliat pe buzunarul tau, dar si de o calitate care sa se ridice la inaltimea asteptarilor. Alaturi de aceste produse, compania iti mai pune la dispozitie si alte sisteme, ideale si complete pentru casa sau afacerea ta. Descopera intreaga gama si bucura-te de calitatea lor!

Compania Alexiana Group le ofera tuturor clientilor acces la o gama completa de produse. Aici gasesti diverse tipuri de usi de garaj, sectionale, personalizate sau tip rulou. In functie de spatiul de care dispui la garajul tau, poti solicita una dintre acestea. Este important sa alegi o usa de garaj care sa se integreze perfect in spatiul disponibil, astfel incat sa completezi atat aspectul, cat si modul de functionare. Fiecare tip de usa de garaj poate fi solicitat in dimensiunile dorite, pentru a se potrivi perfect in spatiul garajului tau. Fie ca optezi pentru usile de garaj sectionale, fie ca alegi sa le personalizezi, fie ca vrei sa fie tip rulou, in orice caz acestea vor fi realizate in dimensiunile dorite.

Calitatea superioara a tuturor produselor de la Alexiana este un mare avantaj pentru toti clientii. Un alt mare beneficiu este faptul ca poti alege dintr-o multime de alte produse, cum ar fi rulourile exterioare pentru geamuri, sisteme de automatizari pentru usi de garaj sau rulouri exterioare, sisteme de aluminiu, jaluzele interioare si exterioare, copertine, plase anti insecte, printre altele.

Sisteme complete pentru casa ta

Daca vrei sa optezi pentru mai multe sisteme, pe alexiana.ro gasesti o gama completa din aceste articole. Spre exemplu, te poti orienta catre automatizarile pentru usi de garaj si rulouri exterioare. Toate acestea pot avea un sistem de functionare prin telecomanda sau aplicatie, iar in acest fel le poti inchide si deschide doar prin apasarea unui singur buton.

Acest aspect al automatizarilor face totul mai comod, nu mai trebuie sa verifici daca usile sau rulourile sunt inchise, deoarece pot face acest lucru automat. In plus, nu mai trebuie sa gandesti un sistem de inchidere complex si nici sa iti faci griji asupra deschiderii acestora din greseala ori de catre vecini sau alte persoane care trec pe langa casa ta.

Marchize - copertine pentru o terasa deosebita

Marchizele sau copertinele sunt ideale pentru umbrirea balcoanelor, teraselor sau a oricarui spatiu pentru recreere. Acestea sunt perfecte pentru sezonul cald, protejeaza impotriva razelor de soare, cat si a ploilor. In plus, cele de la Alexiana au un senzor de vant, acesta asigurand protectia marchizei impotriva vantului. La vantul puternic, bratele se inchid automat, iar in acest fel ruperea lor nu mai este posibila. De asemenea, ai la dispozitie si un senzor de soare, care deschide marchiza la o anumita intensitate a luminii.

Acceseaza pagina oficiala si afla si cat costa produsele de care esti interesat.

Contact:

www.alexiana.ro

0230 560 560

0755 111 222

office@alexiana.ro