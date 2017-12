Algeria poate salva onoarea Africii la acest CM

După câte rezultate surprinzătoare au fost în această grupă, putem spune că partida dintre SUA şi Algeria este una deschisă oricărui rezultat, chiar dacă americanii au o şansă în plus, fiind consideraţi de altfel şi favoriţii acestei dispute. Algeria nu este însă eliminată din competiţie, punctul cucerit în faţa Angliei oferindu-i şansa de a merge mai departe dacă va învinge astăzi, iar Anglia va câştiga cel puţin la două goluri diferenţă în faţa Sloveniei. „Este meciul visurilor noastre. O victorie ne-ar califica pentru prima dată în istorie în optimile de finală. Cu siguranţă că acest lucru ne-ar schimba vieţile şi ar fi un moment memorabil pentru cariera noastră“, a declarat mijlocaşul algerian Madjid Bougherra. În ceea ce priveşte Statele Unite ale Americii, formaţia pregătită de Bob Bradley se poate califica în optimile de finală chiar şi în cazul unui rezultat de egalitate, însă cu condiţia ca Anglia să nu învingă Slovenia. În această situaţie, SUA s-ar califica în dauna Angliei datorită golaverajului superior pe care îl are în acest moment: 3-3, faţă de 1-1. O victorie în faţa Algeriei ar trimite însă SUA în optimi fără emoţiile rezultatului de la Port Elizabeth. „Am auzit despre oameni care au ieşit în stradă şi care vorbeau despre rezultatele noastre la Cupa Mondială. Poate că în alte ţări este ceva normal, însă pentru noi este ceva deosebit. Vom încerca să-i facem fericiţi şi să ne calificăm în optimi“, a afirmat căpitanul americanilor, Landon Donovan. „Algeria este o echipă care se organizează bine, acoperă bine fiecare spaţiu. Trebuie să jucăm disciplinat, să gândim fiecare atac, iar la final să ne bucurăm de calificare“, a declarat antrenorul Bob Bradley. SUA şi Algeria se vor întâlni pentru prima dată cu ocazia acestei partide. În cazul unei calificări în optimi, Algeria va fi prima formaţie africană care va depăşi faza grupelor la acest campionat mondial.

Formaţiile probabile - SUA (antrenor Bob Bradley): Howard - Bocanegra, Onyewu, Cherundolo, DeMerit - Donovan, M. Bradley, J. Torres, Dempsey - Altidore, Findley; Algeria (antrenor Rabah Saadane): M’Bolhi - Halliche, Bougherra, Yahia, Belhadj - Lacen, Ziani, Yebda, Kadir - Boudebouz, Matmour. Arbitrează: Frank De Bleeckere (Belgia).