Algoritm simplu prin care Băsescu îl poate bloca pe Blaga

Preşedintele Consiliului Naţional (CN) al PSD, Adrian Năstase, a propus, sâmbătă, pe blogul personal, „un algoritm simplu“ prin care, în opinia sa, preşedintele Traian Băsescu „îl poate bloca pe Vasile Blaga, dacă acesta insistă să candideze la preşedinţia PDL“. În mod ironic, Năstase spune că a propus un astfel de algoritm pentru a nu se mai spune că nu vrea să ajute „la reforma statului propusă de Băsescu“. „Algoritmul“ propus de Năstase are o serie de paşi. „Pasul 1: Sulfina şi Emil fac pregătirea de artilerie, că aşa nu se mai poate, că lupta „noastră“ cu corupţia... Pasul 2: CN al PDL modifică Statutul în următoarele zile: dacă DNA-ul trimite dosarul cuiva la instanţă, acel cineva este suspendat din partid. Pasul 3: DNA-ul, independent politic, activează unul din dosarele fabricate în timp pentru Blaga şi-l trimite la instanţă, cu 973 de martori (am adăugat unul, pentru credibilitate, faţă de cei 972 din dosarul meu). Pasul 4: Blaga este suspendat, democratic, până când îşi rezolvă problemele cu justiţia şi-şi probează acolo nevinovăţia (regrete, lacrimi...). Pasul 5: PDL îl alege, democratic, în mai, la conducerea sa, pe cel ales de Băsescu. Pasul 6: În iunie, Mecanismul de Cooperare şi Verificare laudă DNA-ul pentru lupta împotriva corupţiei“. El are şi o „concluzie pentru comunicatori“: „Statul de drept se consolidează, cum nu s-a mai văzut în ultimii 20 de ani“. „Există, desigur, un algoritm şi mai simplu - acela de a i se arăta direct dosarele lui Blaga... Oare ce va alege Băsescu?“, încheie Năstase. Tot pe blogul său, liderul PSD scrie că Băsescu ar fi singurul beneficiar al modificării legii referendumului, pentru că îi este teamă de votul popular, de confruntarea cu electoratul. Năstase mai afirmă că, „din cauză că îi este frică acum să vină în faţa oamenilor, Băsescu se ascunde în spatele majorităţii pe care o are în Parlament şi forţează această majoritate să ia decizii absurde pentru a-l proteja“.