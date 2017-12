„Algoritmul Boc” pune în pericol viaţa bolnavilor!

Deficitul de medici din Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa nu face altceva decât să ducă la disperare o mare parte a pacienţilor care apelează la serviciile medicale de acolo. Mulţi sunt indignaţi de faptul că sunt nevoiţi să stea cu orele în sala de aşteptare. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a explicat că această situaţie este cauzată de politica actuală guvernamentală, care permite deblocarea unui post la plecarea altor şapte angajaţi (!?). „În Urgenţă, în prezent, se lucrează doar cu jumătate din necesarul personalului. Am avea nevoie, de exemplu, de patru-cinci medici pe o singură tură. Noi avem doar doi”, explică managerul motivul pentru care bolnavii stau cu orele în UPU. Şi atunci, cum se poate proceda dacă în acelaşi timp sunt două accidente, iar între timp în UPU vine o persoană care acuză o durere abdominală sau o plagă uşoară? Răspunsul a venit din partea dr. Căpăţână, care a precizat că întotdeauna medicii din UPU preiau cazurile în funcţie de gravitatea lor şi nu în ordinea sosirii în UPU. „Asta este situaţia. Se poate sta chiar şi până la opt ore. Nu avem ce face pentru că nu putem angaja. Noi am făcut numeroase demersuri în acest sens, am prezentat de nenumărate ori situaţia la Ministerul Sănătăţii, dar nu numai, însă niciun răspuns. Conform algoritmului lui Boc de 7 la 1, nu pot angaja”, a declarat managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Şi această stare de fapt există în condiţiile în care UPU din cadrul SCJU este cea mai mare Urgenţă din judeţ care poate interveni în situaţii dificile. „Oamenii sunt nemulţumiţi pe bună dreptate, dar chiar nu avem ce face. Tot ce ne-a stat nouă în putinţă am făcut. Legea nu ne permite mai mult”, mai spune dr. Căpăţână.