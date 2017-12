Ali Khamenei promite victimelor represiunii protestelor din Iran că se va face dreptate

Ghidul suprem iranian, Ali Khamenei, a promis măsuri severe din partea regimului, în cazul în care au fost comise crime în cadrul represiunii manifestaţiilor ce au urmat realegerii contestate a lui Mahmud Ahmadinejad la preşedinţie. “Toţi cei care au fost răniţi în aceste incidente post-electorale ar trebui să ştie că sistemul nu are intenţia să se compromită”, a declarat ayatollahul Khamenei, citat de postul public de televiziune. Ghidul suprem iranian, care, potrivit postului public de televiziune, a vorbit în faţa cadrelor universitare de la Teheran, l-a sprijinit pe Mahmud Ahmadinejad, înainte de votul de la 12 iunie.

Cel puţin 4.000 de persoane au fost arestate şi 300 rămîn în continuare în spatele gratiilor, potrivit surselor oficiale, ce au informat în legătură cu moartea a 30 de persoane. Opoziţia a prezentat, de asemenea, o listă de 69 de persoane ucise. Mehdi Karubi, candidat reformator la alegerile prezidenţiale, a evocat de asemenea cazuri de tortură şi violuri în închisoare. De exemplu, Mohsen Ruholamini, arestat la 9 iulie în timpul manifestaţiilor care au urmat alegerilor prezidenţiale din 12 iunie, a murit după ce a primit numeroase lovituri în închisoare şi nu din cauza meningitei, a anunţat, luni, agenţia semioficială Mehr. Citând o sursă apropiată acestui dosar, agenţia afirmă că o comisie de medici legişti a conchis la 16 august că moartea lui Mohsen Ruholamini a fost provocată de stres fizic, condiţii de detenţie grele şi numeroase lovituri. Comisia a respins categoric varianta decesului provocat de meningită stipulată de responsabilii iranieni. De altfel, tatăl lui Mohsen Ruholamini, fost director al Institutului Pasteur, a fost prezent la întîlnirea ghidului suprem cu profesorii universitari.

Între timp, şeful puterii judiciare iraniene l-a numit în funcţia de Procuror General adjunct pe procurorul Teheranului, Said Mortazavi, cunoscut pentru numeroasele sale trimiteri în judecată a opozanţilor şi jurnaliştilor. Pentru moment, nu este clar dacă această nominalizare reprezintă o promovare şi dacă Said Mortazavi va avea prerogative sporite în noua sa calitate, în care va fi adjunctul lui Gholam Hossein Mohseni Ejeie, fostul ministru al Informaţiilor, numit Procuror General după ce a fost destituit de preşedintele Mahmud Ahmadinejad. În vîrstă de 42 de ani, Said Mortazavi a fost numit procuror al Teheranului în 2003. Este responsabil de închiderea a 120 de publicaţii şi s-a aflat în prim plan şi în cazul morţii în închisoare în 2003, după ce fusese lovită în cap, a jurnalistei iraniano-canadiene Zahra Kazemi, arestată pentru că a fotografiat o manifestaţie desfăşurată în afara unei închisori de la Teheran.

Pe de altă parte, tot mai mulţi deputaţi conservatori iranieni influenţi au criticat în timpul primei zile de dezbateri din Parlament, alegerea celor 21 de miniştri propuşi de preşedintele Ahmadinejad pentru viitorul său Guvern, lăsînd să se întrevadă dificultăţile viitoare. Votul de încredere urmează să aibă loc miercuri. Deputatul conservator Ali Motahari a apreciat că Guvernul propus “este în ansamblu slab”. Opinia acestora este că preşedintele vrea să controleze ministerele sensibile, cum ar fi cel al Informaţiilor, de Interne, al Culturii, Petrolului şi Afacerilor Externe, alegînd persoane a căror principală caracteristică este să fie supuse şi nu neapărat calificate. Şi alegerea făcută de preşedinte, privind intrarea în Guvern a trei femei, a fost de asemenea criticată de conservatori. “Islamul respectă femeia. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le lăsăm poziţiile sociale importante”, a apreciat ayatollahul Ahmad Khatami, un lider religios conservator.