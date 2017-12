Alianţa Creştin Liberală, ”o reuniune a nebunilor şi mişeilor!”

FUZIUNE E gata! Fuziunea între PNL şi PDL s-a înfăptuit. O mare de oameni adunată la Palatului Parlamentului a votat contopirea PDL şi PNL. A fost o cununie civilă între cele două partide, pentru că, practic, PNL şi PDL vor merge până la alegerile prezidenţiale sub forma unei alianţe politice, intitulată ”Alianţa Creştin Liberală PNL-PDL”. Deşi au încercat să pozeze în revoluţionari, spunând că noul PNL este cel de care românii au nevoie, în fapt, fuziunea dintre PNL şi PDL nu este decât o ciorbă reîncălzită cu gust rânced. Practic, este aceeaşi Mărie, dar cu altă pălărie. Adică aceeaşi celebră Alianţă DA, manevrată de Traian Băsescu şi care s-a rupt în bucăţi în 2007. Culmea este că, înainte de aprobarea fuziunii, preşedintele PDL, Vasile Blaga, spunea de la tribună că a avut experienţa alianţelor şi că, în România, acestea au început „cu veselii de nuntaşi” şi s-au terminat „cu ceartă zgomotoasă”. Şi este foarte probabil ca istoria să se repete, pentru că la fel s-a întâmplat şi acum, când democrat liberalii, cu excepţia Monicăi Macovei şi a altor două persoane, s-au manifestat zgomotos, bucurându-se de formarea noii alianţe. Până la unirea cea mare, mai întâi, democrat liberalii şi liberalii s-au întâlnit în şedinţe separate, pentru a aproba protocolul de fuziune prin contopire dintre PDL şi PNL şi statutul noului partid. Ceva mai multă activitate au avut cei de la PDL, care i-au înghiţit, prin absorbţie, pe cei de la Forţa Civică a lui Mihai-Răzvan Ungureanu şi pe cei de la Iniţiativa România Liberală, condusă de foştii liberali Andrei Chiliman şi Dănuţ Moisescu. Plini de zâmbet şi cu o atitudine triumfătoare, Blaga şi compania anunţau că astăzi (sâmbătă - n.r.) ”se semnează certificatul de naştere a celui mai mare partid politic de dreapta din România după 1989”, în timp ce Ungureanu, în mesajul adresat noilor şi, totodată, vechilor săi colegi, a spus, referindu-se la PMP, că ”doar cei comozi şi egoişti nu se află alături de PDL, PNL şi FC”. În timp ce la PDL era veselie mare, de partea cealaltă, liberalii nu păreau entuziasmaţi de acest mariaj. La Congresul PNL, atmosfera a fost una de înmormântare, de la care mai lipseau bocitoarele. Cu feţe triste, liberalii au aprobat documentele care consfinţesc fuziunea PNL-PDL precum şi alianţa electorală ACL, la foc automat. Practic, tot Congresul PNL, care a avut numai un singur discurs, cel al lui Klaus Iohannis, a durat mai puţin de 20 de minute.

UNIREA, ÎNTRE EXUBERANŢĂ ŞI SOBRIETATE Marea unire a PNL şi PDL a fost consfinţită în Sala Unirii a Palatului Parlamentului, chiar de ziua liderului democrat liberalilor, Vasile Blaga. Într-o încăpere cu numai 1.500 de locuri, membrii partidului-mamut s-au trezit înghesuiţi, într-o căldură sufocantă. Pe de o parte, liberalii au ocupat locurile de pe dreapta, strategic am spune noi, în timp ce democrat liberalii s-au aşezat la stânga. Cum la Congresul comun erau peste 2.000 de participanţi, multora dintre reprezentanţii celor două partide le-au fost ”rezervate” locuri în picioare sau pe coridoare. De pe scenă, liderii PNL şi PDL, amestecaţi, au dat semnalul uniunii, care a început cu o mare surpriză: imnul naţional intonat la ceremonie a conţinut doar două strofe, respectiv prima şi a treia, fiind omisă cea care conţine cuvintele ”un nume de Traian”. Aşadar, fără ca numele Traian să bântuie şi să tulbure Congresul, în momentul în care europarlamentarul PDL Daniel Buda a anunţat numele noului partid: PNL, liberalii au aplaudat cu frenezie, în timp ce colegii lor democrat liberali au aplaudat mai timid, semn că au înghiţit cu noduri această denumire de PNL. „Marele partid de dreapta are acum şi statut, e bine!”, a spus democrat liberalul Gheorghe Flutur. Apoi, Congresul comun al PNL şi PDL a continuat cu declaraţii care mai de care mai sforăitoare. Cel care a deschis balul a fost liberalul Ludovic Orban, cu un discurs penibil şi plicticos şi care abunda în promisiuni deşarte pentru români. L-a urmat Cătălin Predoiu, care, ovaţionat de democrat liberali, îi dădea ora exactă preşedintelui PSD, Victor Ponta, de la... Cotroceni. ”Suntem în 27 iulie, adică în 26 iulie (s-a încurcat el), la două fără zece, domnule Ponta, ceasul dumneavoastră a început să bată, ceasul victoriei noastre a început să ticăie... Mi-am asumat acest proiect prezidenţial, vă asigur că voi continua să lupt până la capăt pentru victoria noastră şi că vom petrece Crăciunul la Cotroceni”, a spus Predoiu. La rândul său, preşedintele PDL, Vasile Blaga, entuziasmat de importanţa momentului, i-a luat drept ţintă pe principalii săi adversari politici: PSD şi, mai nou, PMP. ”E ora construcţiei unui mare partid de centru-dreapta. Dacă vom rata acest obiectiv, vom fi responsabili de dominaţia PSD pentru cel puţin zece ani de acum încolo”, a spus Blaga. Pe de altă parte, „buldogul“ a afirmat că îl revoltă ipocrizia fără margini a celor care au plecat din PDL şi nu mai pot de grija acestui partid. ”Cei care au trădat PDL şi-au făcut partid, parazitând PDL”, a subliniat Blaga. El a mai spus că liberalii şi democrat liberalii sunt pentru prima dată împreună, după multă vreme, în numele unui obiectiv important şi că reuniunea lor are o misiune istorică. ”Ce construim noi astăzi nu este Alianţa Dreptate şi Adevăr 2, nu e nici CDR 2”, a adăugat Vasile Blaga, arătând că noul partid va trimite PSD în opoziţie. Ceva mai rezervat decât omologul său, preşedintele PNL, Klaus Iohannis, a menţionat că vrea mai puţin spectacol, mai puţină gălăgie şi mai multă sobrietate, deoarece spectacolul steril nu produce rezultate. ”S-a spus adesea că trăim într-o ţară în care interesul pentru spectacol este mai mare decât interesul pentru normalitate. Nu cred că este adevărat. Politica trebuie să producă rezultate, nu un spectacol steril”, a afirmat Iohannis. Liderul PNL a mai apreciat că şeful statului ”trebuie să fie un model de onestitate, echilibru şi bună credinţă”.

Crin Antonescu şi Emil Boc, marii absenţi

Marii absenţi de la Congresul comun de fuziune au fost foştii preşedinţi ai celor două partide Emil Boc (PDL), respectiv Crin Antonescu (PNL). Dacă în cazul lui Boc lucrurile erau lămurite, deoarece acesta anunţase că nu vrea să fie părtaş la ”topirea PDL în PNL”, surpriza a venit din partea lui Crin Antonescu, care și-a motivat absența prin faptul că nu se află în țară. Pe de altă parte, chiar dacă nu a participat la Congres, Boc nu s-a sfiit să atace actuala conducere a PDL, spunând că nu poate asista cu sufletul deschis la funeraliile partidului, pe care Vasile Blaga îl bagă în mormânt definitiv. Tot Boc îl acuză pe președintele PDL că este cel care, peste noapte, a bătut palma cu liberalii, care le-au fost adversari începând cu 2007 şi care au scos PDL de la guvernare.

„Trădătorii câştigă pe termen scurt”

Aspru criticat la Congresul de sâmbătă al PNL şi PDL, preşedintele PSD, Victor Ponta, nu a rămas dator. El a postat sâmbătă, pe Facebook, un mesaj în care îi acuză pe liberali că sunt trădători, că s-au aliat cu ”susţinătorii şi profitorii Regimului Băsescu”, apreciind că noua Alianţă PNL - PDL este „o reunire a nebunilor şi mişeilor sub acelaşi acoperiş!”. Victor Ponta reamintește că, în timp ce în 26 iulie 2012 reprezentanții PSD și PNL au organizat mitingul USL pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, doi ani mai târziu, la aceeași dată, are loc Congresul pentru aprobarea fuziunii PNL-PDL. ”La 26 iulie 2012, la Romexpo se aflau liderii USL (adică PSD, PNL, PC), Sorin Oprescu și mulți alții) alături de românii care doreau să pună capăt ”Regimului Băsescu”. În Piața Revoluției erau Băsescu și oamenii lui (Blaga, MRU, Macovei și alți susținători şi profitori ai aceluiași ”Regim”)”, scrie Ponta pe Facebook. El adaugă că la ”26 iulie 2014, la Palatul Parlamentului s-au reunit reprezentanții ”Regimului Băsescu” (tot Blaga, MRU, Macovei și alții la fel) ca să se unească cu reprezentanții PNL, parlamentari, președinți, primari și alți demnitari aleși toți în funcții în 2012 ca reprezentanți ai USL, care atunci lupta cu ”Regimul”!”. Concluzia lui Ponta este că ”trădătorii câștigă întotdeauna doar pe termen foarte scurt, dar rușinea lor e compensată de o funcție în „Partidul cu 100 de conducători”.

Udrea, ”în doliu”

Un mesaj dur la adresa noii alianţe a avut şi preşedintele PMP, Elena Udrea, care a declarat sâmbătă, la Constanţa, că, pentru PDL, este o zi neagră. Asta deoarece, prin decizia lui Vasile Blaga, democrat liberalii vor dispărea de pe scena politică, prin fuziunea cu PNL. Udrea a punctat faptul că toţi cei din PDL care nu se regăsesc în noul proiect politic sunt aşteptaţi la PMP. În altă ordine de idei, Udrea a afirmat că există riscul ca România să aibă un candidat la prezidenţiale care în toamnă să fie declarat incompatibil, referindu-se la Klaus Iohannis. Udrea a mai spus că nu ştie care este interesul electoratului în fuziunea PNL - PDL, ci doar pe cel al liderilor celor două partide, care se salvează reciproc şi ocupă nişte funcţii în noul partid.

O nouă palmă pentru Macovei

Şi Monica Macovei a dorit să consfinţească momentul fuziunii printr-un discurs, însă, în urma unei decizii a conducerii PDL, ea nu a fost lăsată pe scenă să-și țină speech-ul. În schimb, Monica Macovei a postat pe Facebook ce ar fi dorit să spună. Cine are curiozităţi poate vizita pagina doamnei Macovei.