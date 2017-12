Alianţa DA are o politică dezastruoasă în privinţa turismului

Preşedintele PC Constanţa, deputatul Andrian Mihei, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că din cauza disensiunilor din cadrul Alianţei DA, România are parte, la ora actuală, de o politică dezastruoasă în domeniul turismului, în special al celui de litoral. “Se vedere foarte clar ce se întîmplă cu plajele şi chiar dacă unele au fost închiriate pentru 10 ani, altele au rămas de izbelişte“, a spus Mihei. El a adăugat că, de pe urma acestui haos, singurii care au de suferit sînt turiştii şi economia judeţului Constanţa: “Sînt mulţi turiştii care şi-au anulat concediul pe litoral sau preferă să-l facă în altă ţară. Şi asta tocmai din cauza actualilor responsabili din turism“. Parlamentarul constănţean a mai spus că a pregătit, pentru săptămîna viitoare, o declaraţie politică, în care va încerca să tragă un semnal de alarmă în privinţa turismului. Mihei a făcut referire şi la demisia lui George Copos din funcţia de vicepremier, care şi-a exprimat, în acest mod, dezacordul faţă de forma în care a fost aprobat de către Guvern noul Cod fiscal. Mihei a adăugat că, în urma unor discuţii cu mai mulţi parlamentari, noul Cod fiscal nu va rămîne în forma actuală, urmînd să fie modificat în plenul Parlamentului. Mihei a mai spus că PC nu va renunţa la: diminuarea TVA la produsele alimentare de bază, impozitarea cu 3% pe cifra de afaceri pentru micro întreprinderi şi scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. În plus, potrivit lui Mihei, PC are în vedere intoducerea unei iniţiative legislative sau a unui amendament la Codul fiscal referitor la interzicerea sponsorizărilor şi donaţiilor, pe o perioadă de cinci ani, pentru firmele care beneficiază de ajutor de stat. “Mi se pare imoral ca o firmă care are nevoie de bani şi apelează la ajutoare de stat pentru iertare de datorii, reeşalonare, retehnologizare, să facă donaţii de zeci sau sute de mii de dolari. Asta nu este altceva decît o şpagă mascată“, a adăugat Mihei.