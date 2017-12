“Alianţa portocalie, un al doilea experiment politic eşuat”

Reprezentantele organizaţiilor de femei ale PSD din şapte judeţe (Constanţa, Brăila, Buzău, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Tulcea) şi municipiul Bucureşti s-au întîlnit, sîmbătă, la Constanţa, în cadrul Consiliului Naţional zonal al Femeilor din PSD. “Tema întîlnirii este promovarea femeilor în politică şi în administraţia publică. De asemenea, fiind cunoscută latura socială a PSD, vom aduce în discuţie şi proiectul partidului denumit «Familia tînără-prioritate economică şi socială», tema principală a dezbaterilor fiind prevenirea violenţei în familie şi prevenirea traficului de persoane“, a declarat preşedintele organizaţiei judeţene de femei a PSD Constanţa, Mariana Gîju. “Tema rolului şi implicării femeii în viaţă politică şi în viaţa publică românească este dificilă, deoarece ne lovim de un soi de prejudecăţi culturale şi de un anumit tip de machoism specific zonei noastre, dar cred că un partid social-democrat are obligaţia să spargă aceste tabu-uri şi să propună un cod al şanselor egale“, a declarat preşedintele PSD Mircea Geoană. Poziţia liderului PSD a fost susţinută şi de liderul femeilor PSD, Rovana Plumb, care a adăugat: “În PSD funcţionează parteneriatul real între bărbaţi şi femei, pentru că egalitatea este un factor fundamental al unei democraţii pe care o vrem modernă şi care se bazează pe drepturi şi valori egale. (...) Susţinem implementarea scrutinului proporţional cu o reprezentare paritală, adică, în situaţia în care se va merge pe liste, reprezentarea să fie «o femeie, un bărbat»“.

Importanţa promovării femeilor în politică şi în administraţie a fost susţinută şi de preşedintele PSD Constanţa, Radu Mazăre, care a afirmat că are încredere deplină în capacităţile femeilor de a face lucrurile cu mult mai mult suflet decît bărbaţii. “De cînd portocalii au venit la guvernare, a fost un asediu continuu, deoarece în condiţiile în care nu se pricep să facă nimic, au încercat să-şi acopere incompetenţa cu hăituirea noastră. Pe mine m-au scăpat de cohorta de procurori şi de poliţişti două femei: directorul de la Financiar, pentru că procurorii au controlat toată activitatea Primăriei pe cinci ani (licitaţii, achiziţii etc.) şi nu au găsit nicio hîrtie în neregulă, şi directorul de la Patrimoniu, unde au controlat toate retrocedările şi, de asemenea, nu au găsit nicio hîrtie în neregulă. Avînd în vedere această situaţie, pot să vă spun că am fost extrem de inspirat cînd am lăsat două posturi foarte importante din Primărie pe mîna unor femei. Viaţa mi-a confirmat că nu m-am înşelat şi am făcut această alegere după ce, înainte, am fost redactor-şef la un ziar şi la o televiziune, şi, după ce am plecat, am lăsat tot două femei în locul meu. Apreciez foarte mult felul de a fi al femeilor şi aşa cum eu mi-am lăsat libertatea pe mîna unor femei, îmi doresc ca acestea să fie implicate şi mai mult în viaţa politică şi administrativă a ţării“, a declarat Radu Mazăre.

“Să alungăm acest Guvern de la putere este, pentru noi, nu numai o obligaţie politică, ci una patriotică“

Liderii PSD au profitat de întîlnire pentru a enumera cîteva dintre eşecurile guvernării actuale care, după părerea preşedintelui PSD, ar trebui să se numească “Alianţa zero km“, întrucît a construit zero km de autostradă, deşi a promis că va investi în infrastructură şi în proiecte de dezvoltare. El a adăugat că Alianţa face ceea ce a învăţat de la guvernarea CDR-istă. “În aceste condiţii, decizia PSD este de a dărîma acest Guvern, pentru că nu ne putem permite să mai stăm încă doi ani şi jumătate cu o Alianţă incompetentă şi mincinoasă“, a declarat Geoană. “Miercuri va fi un moment important al sesiunii parlamentare. Este vorba despre moţiunea de cenzură pe care partidul nostru a iniţiat-o şi rămîne de văzut care va fi soarta sa. Dacă va trece, lucrurile se vor îndrepta spre o accelerare a descompunerii actualei Coaliţii, iar dacă nu va trece, va reprezenta un pas spre alungarea de la guvernare a Alianţei PNL-PD. Să repetăm experienţa CDR şi să mai pierdem încă un an şi jumătate cu actuala Alianţă este un preţ mult prea scump, pe care românii nu îşi mai pot permite să îl plătească. De aceea, să alungăm acest Guvern de la putere este, pentru noi, nu numai o obligaţie politică, ci una patriotică. (...) Aşa cum CDR-ul este astăzi un studiu de caz şi un experiment politic eşuat pentru studenţii de la Ştiinţe politice, tot aşa, şi Alianţa portocalie va fi studiată, în scurt timp, de aceşti studenţi ca un al doilea experiment politic eşuat“, a concluzionat Geoană.

“Pierderile suferite de turism trebuie să fie suportate de Alianţă, nu din banii contribuabililor”

În cadrul întîlnirii nu a fost scăpată din vedere nici situaţia dezastruoasă din turismul litoral, care a fost adus în pragul falimentului de către “strategia” ministrului Mediului, Sulfina Barbu, liderii partidului amintind că, în mandatul PSD, litoralul a fost pregătit în fiecare an cu mult timp înainte. “Protecţia Mediului are un principiu de bază conform căruia poluatorul plăteşte. În condiţiile în care, prin măsurile aberante luate de actualul Guvern şi de către ministrul Mediului, şi prin promovarea unui proiect de lege care are ca obiectiv o aşa numită protejare a litoralului românesc ca resursă naturală nu s-a reuşit decît aducerea de mari prejudicii turismului românesc, urmărindu-se doar protejarea afacerilor clientelei portocalii, cerem ca pierderile suferite de turismul românesc să fie suportate de Alianţa PNL-PD, din averile personale ale membrilor săi şi ale miniştrilor, şi nu din banii contribuabililor. În plus, solicităm abrogarea aberantei legislaţii care nu protejează litoralul românesc ca resursă naturală şi nici turiştii, care beneficiază de servicii de calitate proastă. Cînd vorbim de continuarea acţiunilor politice pe care ministrul Mediului le-a realizat pînă acum, ne dăm seama de ce Sulfina Barbu nu s-a implicat în prevenirea inundaţiilor şi nu a intervenit la timp, cu o strategie coerentă la nivel naţional, pentru eliminarea efectelor calamităţilor: pentru că a fost preocupată de oferirea unor avantaje clientelei portocalii. Am spus, în urmă cu cîteva săptămîni, că, în cazul în care nu se vor lua măsurile necesare şi eficiente şi o singură viaţă va fi pusă în pericol, vom cere demisia Guvernului. Iată că astăzi avem 11 morţi şi patru dispăruţi, fapt pentru care sîntem convinşi că acest Guvern nu mai are de ce să îşi mai continue activitatea politică. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate şi este pregătit să vină în faţa dvs. cu o ofertă eficientă şi să demonstreze că este o alternativă la guvernare“, a declarat Rovana Plumb.