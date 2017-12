Alibec a semnat un contract valabil pe cinci ani cu FC Steaua

Finanţatorul echipei FC Steaua Bucureşti, George Becali, a confirmat, miercuri, transferul lui Denis Alibec. Atacantul campioanei en titre a României a semnat un contract valabil pe cinci ani şi va câştiga suma de 13.500 de euro în primul sezon, apoi va avea un salariu anual de 20.000 de euro.

„Ne-am tot chinuit să-l luăm de un an. Aseară (n.r. - marţi, 27 septembrie) am avut o discuţie şi simţeam că se rezolva ceva. Am vorbit cu Şumudică şi am simţit ceva, dar el nu putea să zică. Apoi am vorbit cu Dani Coman şi a zis că este de acord cu oferta de 1,5 milioane de euro. Pe cinci ani a semnat Alibec. Salariul este de 13.500 în primul an, apoi 20.000 pentru fiecare sezon. Am vorbit şi cu mama lui Denis, i-am zis să-l lase pe mâinile mele, că e pe mâini bune”, a spus Becali, la DigiSport.

Denis Alibec, căruia Steaua i-a stabilit o clauză de reziliere a contractului de 20 de milioane de euro, se va alătura în iarnă lotului vicecampioanei. „I-am pus clauză în contract de 20 de milioane de euro. El a zis că vrea zece milioane, dar i-am spus că nu-l dau pe zece milioane. I-am pus şi clauză să nu joace împotriva noastră, ca să nu existe conflict de interese. Şumudică mi-a zis că nu-l mai bagă în meciurile din campionat, ci doar în Europa. El mi-a promis că nu va mai fuma când va fi în cantonament. I-am zis că va fi mai puternic decât Benzema dacă mă va asculta”, a completat finanţatorul Stelei.

Becali a dezvăluit că s-a interesat şi de fundaşul stânga Junior Morais, însă nu a fost de acord cu suma cerută de oficialii Astrei Giurgiu.

„Am vorbit şi despre Junior Morais, dar nu mi-a convenit mie suma. Să vedem, e posibil... Fundaş dreapta, să vedem cu Benzar. Şi ne mai trebuie un fundaş central. Asta mi-am propus să fac, o selecţionată a Ligii 1. Eu n-am jucat în primăvara Ligii Campionilor, pe asta nu am gustat-o până acum. Dacă n-ai bani, nu poţi face echipă. Eu vând ca să fac bani şi să fac echipă şi mai tare”, a mai spus Becali.

Denis Alibec este al patrulea jucător transferat în acest an de FC Steaua de la Astra Giurgiu, după Gabriel Enache, William De Amorim şi Fernando Boldrin. Transferat în 2014 de la Internazionale Milano, Denis Alibec a jucat 71 de meciuri în toate competiţiile pentru Astra Giurgiu şi a marcat 37 de goluri.