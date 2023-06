Alibec: Ar fi un an de vis dacă am câştiga titlul, un vis de venit realitate

Atacantul echipei Farul Constanţa, Denis Alibec, a afirmat, miercuri, că şi-a dat seama de valoarea formaţiei sale încă de la primul meci pe l-a jucat după reîntoarcerea sa, considerând că principalele atuuri sunt tinereţea, foamea de performanţă şi talentul.

"Suntem foarte fericiţi că am ajuns până aici. Am muncit foarte mult şi sperăm ca la sfârşitul anului să fim acolo sus unde ne-am propus. Cred că suntem o familie în primul rând, avem foarte multă calitate, foarte mult talent, un staff foarte bun. Şi cred că asta contează cel mai mult. Şi în plus avem multă linişte aici. De la primul meci pe care l-am jucat aici, am văzut ce echipă avem, ce jucători avem, şi am crezut că putem deveni campioni. Ştiam că ne putem bate cu oricine în Liga I. Principalele noastre atuuri sunt tinereţea, foamea de performanţă şi talentul. Ne înţelegem foarte bine pe teren şi cred că se vede lucrul acesta", a declarat Alibec într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al echipei constănţene.



El spune că nu îl mai interesează titlul de golgheter

"Sunt mulţumit de golurile pe care le-am dat până acum, dar, cu siguranţă, puteam mai mult. Cel puţin în ultima perioadă am ratat foarte mult, cred că puteam să am minim 20 anul acesta. Acum nu mă mai interesează titlul de golgheter, dar în meciurile trecute, dacă marcam mai mult, eram acolo şi eu", a mai spus Alibec, care are 14 goluri marcate în acest sezon.



Titlul de campion ar fi un vis împlinit pentru jucătorul care a debutat în prima divizie la Farul Constanţa.