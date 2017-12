Alibec, atacantul lui Inter, în vacanţă la Mangalia

RELAXARE CU PRIETENII. Cel mai răsunător transfer din istoria Farului, Denis Alibec, s-a întors pentru câteva zile acasă, la Mangalia. Atacantul în vârstă de 19 ani a sosit în România cu ocazia unei convocări la naţionala de juniori, însă a profitat de acest lucru pentru a petrece două zile la Mangalia, alături de familie şi de prieteni. Îmbrăcat lejer, jucătorul campioanei Internazionale Milano s-a plimbat, a jucat biliard cu prietenii şi s-a relaxat după o jumătate de an extrem de solicitantă. „M-am acomodat destul de uşor la Milano, mai ales că m-a ajutat şi căpitanul naţionalei, Cristi Chivu. Este un oraş frumos şi m-am obişnuit, chiar dacă este o altă cultură şi o altă civilizaţie. Am destul de puţin timp liber, dar când am ocazia mai ies în oraş cu colegii de la echipa de tineret, dar tot mai bine este acasă. Mangalia este oraşul în care am copilărit şi am început fotbalul”, a povestit Alibec, care a recunoscut însă că programul este aglomerat: „Ultima oară am venit acasă la sfârşitul lunii decembrie, de sărbători. În rest, programul meu se împarte între antrenamente, meciuri şi odihnă, pentru că altfel nu poţi rezista la acest nivel. O dată la două zile mergem în sala de forţă, unde se munceşte la intensitate maximă, iar această schimbare o simt în teren. Probabil că voi mai ajunge acasă de Paşte, câteva zile, şi în vară, când se va întrerupe campionatul”. Pe antebraţul mâinii drepte, fostul farist are un tatuaj care arată o parte din filozofia sa de viaţă, reprezentând două cruci, alături de două inscripţii în limba spaniolă, Sinceridad şi Respeta. „Este un tatuaj pe care l-am făcut la o lună după ce am ajuns în Italia şi înseamnă respect pentru credinţă”, a mărturisit Alibec, care este de religie ortodoxă.

NU PLEACĂ DIN ITALIA. Pe plan sportiv, atacantul visează la o convocare la naţionala de tineret a României, dar şi la un loc de titular la o formaţie din primele două ligi ale campionatul italian. „După ce am fost convocat la echipa mare la începutul anului, în ultimul timp nu am mai jucat decât la echipa de tineret, cu care am participat la turneul de la Viarreggio. Este cea mai importantă competiţie la acest nivel de vârstă, în Italia, şi mă bucur că am reuşit să marchez de trei ori. Din păcate, am pierdut în optimi, la lovituri de departajare. La ultimul joc eu am fost doar rezervă, antrenorul considerând că sunt prea obosit. Cu Jose Mourinho nu am mai vorbit în ultimul timp, dar are un trimis care monitorizează echipa de tineret. Şansele să rămân la Inter şi din vară sunt mici, dar aş prefera să merg în liga secundă italiană decât să vin în România. Îmi doresc şi o convocare la naţionala de tineret, însă depinde de selecţionerul Emil Săndoi dacă mă va chema”, a adăugat atacantul lui Inter, care nu a uitat de echipa care l-a lansat în fotbalul mare: „Ţin legătura cu foştii mei colegi şi sper ca în vară Farul să revină în Liga I. Turul nu a fost pe măsura aşteptărilor, dar echipa îşi va reveni în retur”. Alibec a plecat aseară spre Bucureşti, iar azi va reveni la Milano, unde va relua antrenamentele la echipa de tineret.