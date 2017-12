Atacantul constănţeanul Denis Alibec şi-a pierdut locul în lotul primei echipe a campioanei Italiei, Internazionale Milano, după venirea pe banca tehnică a brazilianului Leonardo. Jucătorul în vârstă de 19 ani, transferat în urmă cu un an şi jumătate, pentru 800.000 de euro, de la FC Farul Constanţa, s-a întors la Primavera, formaţia de tineret a grupării milaneze, deşi fostul tehnician Rafa Benitez îl promovase la seniori şi îi oferise şansa debutului în Serie A. Mai mult, Leonardo l-a anunţat că nu are nicio şansă să mai joace în acest sezon la prima echipă, urmând ca în vară să fie chemat alături de seniori sau să fie împrumutat la o altă grupare din Italia. „Alibec este unul din cei mai promiţători jucători de la Primavera, este unul din cei mai buni tineri ai noştri, dar l-am trimis la echipa a doua pentru că nu am nevoie de el în acest moment. Am tot ce îmi trebuie în atac. Este un jucător cu mult potenţial şi ar putea intra în prima echipă din sezonul viitor”, a spus Leonardo.