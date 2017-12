Alice Cooper a anulat primul concert în 30 de ani de carieră

Starul rock Alice Cooper, care va cânta la Bucureşti, în 14 iunie, a fost obligat să-şi anuleze primul concert din peste 30 de ani de carieră, din cauza unei toxiinfecţii alimentare. Concertul cu pricina trebuia să aibă loc pe data de 26 mai, în Santiago de Chile. În timpul călătoriei pe ruta Phoenix - Mexico City - Santiago de Chile, cântăreţul american a început să se simtă rău, din cauza mâncării pe care o consumase, astfel că show-ul a fost anulat. ”A fost consultat de un doctor, a luat medicamente şi a stat în pat până a doua zi dimineaţă”, au declarat surse din staff-ul artistului. Să sperăm că problemele de sănătate ale îndrăgitului cântăreţ s-au terminat iar concertul de la Bucureşti, inclus în turneul No More Mister Nice Guy: The Original Evil Returns!, programat pentru 14 iunie, la Arenele Romane, nu va fi amânat.

Alice Cooper s-a lansat în trupa cu acelaşi nume, în anul 1969, iar din 1975, odată cu albumul ”Welcome to My Nightmare”, a cântat solo. În martie 2011, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Printre hit-urile sale se numără piesele ”School\'s Out” sau ”Poison”.