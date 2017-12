Alice Cooper a cucerit publicul român

Aproximativ 2.500 de spectatori au asistat, marţi seară, la concertul susţinut de Alice Cooper la Arenele Romane din Bucureşti. După recitalul de deschidere oferit de trupa Iris, în jurul orei 20.30, au început pe scenă pregătirile pentru intrarea starului, în spatele unei pânze mari, negre, pe care era imprimată imaginea de pe afişul turneului „No More Mister Nice Guy: The Original Evil Returns\". Numeroşi fani au venit la eveniment pictaţi cu negru în jurul ochilor, în stilul black-metal. După ora 21.00, când cortina s-a lăsat, vedeta rock a apărut pe un amvon, într-o haină neagră pe care erau montate tentacule de păianjen şi a deschis concertul cu piesa „The Black Widow\".

Asistat de doi „călăi”, Alice Cooper a coborât şi s-a schimbat într-o jachetă de motor cu ţinte, continuându-şi show-ul cu piesele ”Brutal Planet\", \"I\'m Eighteen\", “Under My Wheels\" şi \"Billion Dollar Babies\", în timpul căreia împărţea bancnote de pe o ţepuşă, în aclamaţiile publicului. Starul a încântat audienţa şi cu \"No More Mr. Nice Guy\", după care şi-a aruncat bastonul în public, continuând cu piesele \"Hey Stoopid\" şi \"It\'s My Body\", moment în care a apărut în celebra-i postură cu un şarpe încolăcit în jurul gâtului. Au fost apreciate schimbările dese de ţinută, simple şi de efect. Nu a lipsit nici \"Feed My Frankenstein\", când artistul a eliberat dintr-o maşinărie o păpuşă uriaşă cu chipul său, \"Wicked Young Man\", urmată de scena ghilotinei, în prezenţa călăilor şi pe ritmuri funeste de execuţie, transformate apoi în \"I Love the Dead\". La final, au fost interpretate \"Poison\" şi \"School\'s Out\", alternată cu \"Another Brick in the Wall\", iar de pe scenă au fost aruncate în mulţime baloane mari, colorate. La bis-urile insistente, Alice Cooper a reapărut pe scenă într-o nouă jachetă argintie, cu joben, fluturând steagul României şi cântând piesa \"Elected\", la finalul căreia, din scenă, a izbucnit o explozie de confetti şi panglici colorate. Ulterior, solistul a rămas într-un tricou roşu de fotbalist imprimat cu numărul \"18\" şi numele \"Cooper\", a mulţumit din nou şi după multe plecăciuni alături de membrii trupei, a părăsit scena în aplauze. Show-ul s-a încheiat în jurul orei 22.45.