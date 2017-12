Alice Cooper l-a criticat pe Robert Plant pentru că a ales să cânte muzică folk în loc să cânte rock, alături de foştii săi colegi din trupa Led Zeppelin. Alice Cooper a spus că nu înţelege de ce Plant declară că nu mai poate cânta vechile melodii ale trupei Led Zeppelin şi refuză să cânte cu foştii săi colegi. ”Eu nu mă plictisesc niciodată să cânt melodiile mele. Ele sunt deja acolo. Ce este aşa de greu? Jimmy Page vrea să o facă. John Paul Jones vrea să o facă. Şi l-au convins şi pe fiul fostului toboşar al trupei, John Bonham, Jason, care este un toboşar fantastic. Tot ce le mai trebuie este Robert Plant. Dar ce face Robert Plant? Cântă muzică folk! Ce face?”, a spus Alice Cooper.

În decembrie, Robert Plant a declarat că nu îşi doreşte o reunire a legendarei trupe Led Zeppelin, care s-a destrămat în 1980, după moartea bateristului John Bonham, mărturisind că este mai interesat să lucreze la alte proiecte. Deşi a fost rugat de mai multe ori de foştii membri ai trupei, Jimmy Page şi John Paul Jones, să pornească împreună în turneu, Plant a refuzat constant. Plant, care a câştigat în 2009 mai multe premii Grammy pentru albumul ”Raising Sand”, lansat împreună cu solista de muzică country Alison Krauss, vrea să se concentreze asupra altor stiluri muzicale şi să adopte, totodată, un alt stil de viaţă. Membrii Led Zeppelin s-au reunit în decembrie 2007, pentru un concert unic, un omagiu adus fondatorului companiei Atlantic Records, Ahmet Ertegun, cu care celebra trupă a semnat un contract în 1968. Trupa s-a destrămat în 1980, în urma decesului toboşarului John Bonham. Led Zeppelin a vândut mai mult de 300 de milioane de albume în lumea întreagă. Printre cele mai de succes piese ale trupei se numără ”Stairway to Heaven”, ”Whole Lotta Love” şi ”Kashmir”.

Alice Cooper a fost iniţial numele trupei înfiinţate la mijlocul anilor \'60 de către Vincent Damon Furnier. Formaţia şi-a construit o imagine total diferită de cea a artiştilor acelei vremi: garage rock şi heavy metal, în combinaţie cu show-uri desprinse parcă din filmele de groază, scene ”decorate” cu ghilotine, sânge fals, scaune electrice şi şerpi boa. În 1973, după o serie de albume de succes, ”Pretties for You” (1969), ”Easy Action”, ”Killer”, ”School\'s Out”, ”Billion Dollar Babies”, ”Muscle of Love”, trupa s-a destrămat, membrii acesteia implicându-se în diferite proiecte solo sau de grup. Vincent Damon Furnier şi-a luat atunci numele de Alice Cooper şi a decis să urmeze o carieră solo, păstrând sound-ul heavy metal şi imaginea formată. El şi-a câştigat astfel titlul de regele shock-rock. Cooper a lansat în 1974 primul album solo, ”Welcome to My Nightmare”, urmat, doi ani mai târziu, de ”Alice Cooper Goes to Hell”. După o perioadă în care popularitatea sa începuse să scadă, Alice Cooper revine cu succes spre sfârşitul anilor \'80, ”Constrictor” şi ”Trash” anunţând întoarcerea regelui în lumina reflectoarelor. Albumul ”Trash”, avându-i ca invitaţi pe Jon Bon Jovi, Richie Sambora şi membrii trupei Aerosmith, cuprinde cel mai cunoscut hit al artistului, ”Poison”. Cel mai recent album de studio al său este ”Along Came a Spider”, lansat în 2008. Alice Cooper a concertat şi în România, la B\'estival 2007.