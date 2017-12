Alice Drogoreanu, la al doilea volum de versuri

Lansarea celui de-al doilea volum de versuri apărut sub semnătura lui Alice Drogoreanu a fost concepută, vineri seară, ca o întâlnire între prieteni, în spaţiul intim şi primitor al Librăriei Sophia. Cu acest prilej, invitaţii la eveniment au putut afla că revista „Tomis” încă există, noului redactor-şef, Dan Mihuţ, revenindu-i misiunea de a face prezentarea volumului „Fang”, publicat la editura Brumar.

„Ştiu cartea aceasta dinainte de a începe să fie scrisă. Cred că, fără să spun vorbe mari, este una dintre cele mai bune cărţi pe care am citit-o în ultima vreme. (...) Am putea cu greu să despărţim cele două hobby-uri ale autoarei - poezia de fotografie şi fotografia de poezie. Şi în poezie, Alice are un fel foarte fotografic, aproape filmic, de a scoate în relief contactul ei cu realitatea. Ea se fotografiază totdeauna în realitate şi îşi imortalizează fiecare reacţie şi senzaţie. Este una dintre trăsăturile fundamentale ale poeziilor sale”, a apreciat Dan Mihuţ, care a amintit şi de preocupările de artist fotograf ale poetei Alice Drogoreanu.

Printre cei care i-au fost alături autoarei s-a aflat şi poetul Miki Vieru, care a făcut o apreciere critică a versurilor colegei sale de care îl leagă o serie de „amintiri” comune, privind... retrospectiv. Alături de tinerii poeţi a fost prezentă şi soţia regretatului critic literar Marin Mincu, criticul Ştefania Mincu, care şi-a spus părerea, „la prima citire” - contrar obiceiului - despre una dintre poeziile semnate de Alice Drogoreanu, apreciind în mod special sensibilitatea autoarei.

În cadrul evenimentului a avut loc şi lansarea antologiei taberei de creaţie de la Săvârşin, ediţia 2010.