Alice Munro, laureata Premiului Nobel pentru Literatură

Comitetul Nobel din cadrul Academiei Regale de Ştiinţă din Suedia a decernat Premiul Nobel pentru Literatură scriitoarei canadiene Alice Munro, considerată „un maestru al prozei scurte contemporane”. Alice Munro se număra printre favoriţii la premiul din acest an, alături de scriitorul japonez Haruki Murakami, de autoarea americană Joyce Carol Oates, de scriitorul ungur Peter Nadas şi de poetul sud-coreean Ko Un.

Alice Munro s-a născut în 1931 şi, în anul 2009, a câştigat Man Booker International Prize. Printre volumele sale de nuvele se numără „Dance of the Happy Shades”, „Lives of Girls and Women”, „Something I've Been Meaning to Tell You”, „Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage”, „The Moons of Jupiter”, „Runaway” şi „The Love of a Good Woman”. Nuvelele lui Alice Munro se remarcă prin claritate şi realism psihologic. Unii critici literari o consideră un Cehov canadian. În 2012, Premiul pentru Literatură i-a fost atribuit scriitorului chinez Mo Yan, pentru modul său de un realism halucinant, în care îmbină poveştile populare cu istoria şi contemporanul.