Alicia Keys a născut un băieţel

Cântăreaţa şi compozitoarea Alicia Keys, în vârstă de 29 de ani, a născut, în noaptea de joi spre vineri, primul ei copil, un băieţel care a primit numele Egypt Dean. Acesta este primul copil al Aliciei şi al patrulea al soţului său, rapper-ul şi producătorul muzical Swizz Beatz, pe numele său real Kaseem Dean, în vârstă de 32 de ani. Alicia Keys şi Swizz Beatz s-au căsătorit pe 31 iulie, cei doi formând un cuplu din anul 2008. Alicia J. Augello-Cook, născută pe 25 ianuarie 1981, cunoscută sub numele de Alicia Keys, este actriţă şi cântăreaţă americană de R&B, soul şi neo-soul. Albumul ei de debut, ”Songs In A Minor”, lansat în 2001, a propulsat-o pe artista americană la statutul de star internaţional, iar până în prezent, Alicia Keys a vândut peste 25 de milioane de albume şi a câştigat, în repetate rânduri, premii internaţionale de prestigiu, 12 Grammy, 11 Billboard Awards şi trei American Music Awards. Cel mai recent album al ei se intitulează ”The Element of Freedom” şi a fost lansat în 2009. Swizz Beatz lucrează în prezent la cel de-al treilea său album, după ce a lansat ”One Man Band Man” (2007) şi ”Haute Living” (2010).