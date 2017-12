Alicia Keys, director la BlackBerry

Compania BlackBerry tocmai şi-a prezentat noile modele Z10 şi Q10, sperând să se relanseze pe piaţă şi să intre în concurenţă cu rivalii săi, după un an 2012 plin de decepţii. Însă marea surpriză a fost numirea cântăreţei Alicia Keys în funcţia de director artistic. ”Ne-am transformat, ne-am definit viziunea”, a declarat Thorsten Heins, patronul companiei canadiene. Rolul a fost asumat cu mândrie de cântăreaţă, care a vorbit despre angajarea ei totală faţă de marca BlackBerry: ”Voi urmări îndeaproape munca dezvoltatorilor şi designerilor noştri, precum şi a colaboratorilor, de la domeniul creaţiei până la vânzare, pentru a explora din plin potenţialul BlackBerry 10 şi a încerca să îl îmbunătăţim cu timpul”. Deşi Alicia Keys a asigurat că este credincioasă noului ei angajator, site-ul ABC News a dezvăluit un amănunt care a fost trecut sub tăcere de cântăreaţă: ea rămâne mare admiratoare a Instagram, aplicaţie care este deocamdată incompatibilă cu BlackBerry. Şi Jessica Alba a promovat Windows Phones fără să abandoneze Instagram, tot incompatibil cu acel model. Alicia Keys nu va fi singura reprezentantă a muzicii în domeniu, Will.i.am are aceeaşi funcţie la Intel, iar Lady Gaga, la Polaroid.