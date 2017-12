Alicia Keys şi Jack White, în duet

Cîntăreaţa de R&B şi rockerul Jack White vor forma primul duet care va interpreta tema muzicală a celui mai recent film al francizei James Bond. Alicia Keys şi liderul trupei White Stripes vor interpreta melodia “Another Way To Die” pentru cel de-a 22-lea film din serie, ce va fi lansat în cinematografe în noiembrie. Jack White, care mai colaborează şi cu trupa The Raconteurs, a compus şi a produs tema muzicală pentru “Quantum of Solace” şi se va ocupa şi de tobe în timpul înregistrărilor. Starul R&B Alicia Keys a dezvăluit recent colaborarea cu White Stripes, într-un interviu pentru revista “Rolling Stone”. Artista crede că cele două stiluri ale lor combinate pot avea ca rezultat o temă muzicală emoţionantă.