Alicia Keys şi-a amînat lansarea noului album

Cîntăreaţa americană a decis să amîne lansarea următorului ei album cu două săptămîni, acest eveniment urmînd să aibă loc pe 15 decembrie, potrivit mesajului postat de Alicia Keys pe platforma de microblogging Twitter. ”Ador să am libertate pentru a crea o muzică frumoasă şi din acest motiv voi amîna lansarea albumului pînă pe 15 decembrie. Am atîtea cîntece noi şi extraordinare!”, a declarat Alicia Keys, referindu-se la următorul ei album, intitulat ”The Element of Freedom”, a cărui lansare era programată iniţial pe 1 decembrie, pentru a coincide cu Ziua Internaţională Anti-SIDA. Casa de discuri J Records a confirmat această dată.

Alicia J. Augello-Cook, născută pe 25 ianuarie 1981, cunoscută sub numele de Alicia Keys, este o actriţă şi cîntăreaţă americană de R&B, soul şi neo-soul. Pînă în prezent, Alicia Keys a vîndut peste 25 de milioane de albume şi a cîştigat 11 premii Grammy, 11 premii Billboard şi trei premii ale Industriei Muzicale Americane.