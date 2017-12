Alimentare wireless pentru maşinile electrice

O companie americană din statul Virginia a creat un produs numit Plugless Power ce permite vehiculelor electrice să îşi facă plinul fără a mai utiliza un cablu de alimentare. Tehnologia concepută de compania Evatran are la bază două componente. Unul dintre acestea poate fi montat pe orice tip de maşină care utilizează motoare electrice, iar cel de-al doilea va fi utilizat ca modul principal. Cu ajutorul adaptorului montat pe maşină, şoferul îşi poate alimenta automobilul de la orice staţie de tipul Plugless Power fără a mai avea nevoie de cablu. Sistemul va fi unul universal, ceea ce înseamnă că va putea fi folosit pentru toate tipurile de maşini electrice. Compania Evatran va colabora cu firma Syncroness pentru a dezvolta şi comercializa acest produs şi speră ca sistemul Plugless Power să fie gata până la sfârşitul anului viitor.

Maşina care respectă mediul este un concept tot mai atractiv pentur marii producători de automobile. BMW a dezvăluit detalii despre a doua sa maşină electrică, după Mini E. Sedanul 100% electric se numeşte ActiveE şi poate fi alimentat în doar trei ore de la o priză convenţională de 240V, după care poate atinge o autonomie de 160 de kilometri. Noul concept BMW ActiveE este echipat cu un motor electric, special dezvoltat pentru acest vehicul. Pentru prima oară, energia electrică ce propulsează motorul este stocată in baterii Litiu-Ion, create special. O altă caracteristică eco a lui ActiveE este greutatea scăzută a vehiculului, de 1.800 kilograme. Vehiculul cu zero emisii poate atinge 60 kilometri la oră în doar 4,5 secunde şi 100 kilometri la oră în mai puţin de 9 secunde. Maşina dispune şi de o aplicaţie iPhone care arată distanţa parcursă şi locul unde se află cea mai apropiată staţie de alimentare. ActiveE are la bază modelul BMW Seria 1 Coupe şi va fi lansat oficial anul viitor la Salonul Auto de la Detroit. Producătorul german plănuieşte să introducă vehiculul în producţie de masă înainte de 2015.