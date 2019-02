Alimentarea cu gaze, oprită la Mihail Kogălniceanu

Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la sistarea temporară a alimentării cu gaze naturale în Județul Constanta, Localitatea Mihail Kogalniceanu:

În urma unei agresiuni produse de către o companie terta care efectua lucrari de excavatie in zona de siguranta a retelei de distributie a gazelor naturale de pe strada Mircea cel Batran din localitatea Mihail Kogalniceanu, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să sisteze alimentarea cu gaze naturale in aceasta comuna, pentru asigurarea conditiilor de siguranta si securitate in exploatare.

În urma acestei situații sunt afectati circa 1.700 de clienți casnici și non-casnici.

Echipele companiei sunt în teren și fac demersurile necesare pentru remedierea avariei produse pe strada Mircea cel Batran. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei desâmbătă, 16 februarie, pana in ora 17:00.

După reluarea realimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Dacă mirosul de gaze din încăperi persistă, în ciuda respectării acestor măsuri, clienţii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgență al Distrigaz Sud Rețele la numărul unic 021 9281.