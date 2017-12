Alimentaţia sănătoasă, în lupta împotriva cancerelor!

Datele statistice privind cancerele înregistrate în rândul populaţiei, cu vârste diferite, sunt de-a dreptul îngrijorătoare, atrag atenţia medicii, astfel că ei recomandă, pe lângă un consult anual obligatoriu, şi o alimentaţie cât se poate de sănătoasă. În opinia specialiştilor, alimentaţia sănătoasă constituie un factor important de protecţie împotriva tuturor tipurilor de cancer. Şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, explică importanţa aportului de vitamina C, de exemplu, în prevenirea îmbolnăvirilor, în creşterea imunităţii, a rezistenţei organismului şi apărarea împotriva cancerelor. „Vitamina C sau acidul ascorbic a fost descoperită de către savantul maghiar Szent-Györgyi Albert. El a fost primul care a reuşit să extragă vitamina C din ardei şi pentru această descoperire a fost distins cu Premiul Nobel. Vitamina C face parte din grupa vitaminelor hidrosolubile (solubile în apă) şi, din această cauză, în cazul unei solicitări fizice excesive, se elimină în cantităţi mari din organism”, explică medicul şef.

VITAMINA C ADMINISTRATĂ ÎN MOD SUSŢINUT STIMULEAZĂ SISTEMUL IMUNITAR ŞI CREŞTE REZISTENŢA ORGANISMULUI FAŢĂ DE BOLILE INFECTO-CONTAGIOASE, AJUTĂ LA ACTIVAREA MULTOR SISTEME ENZIMATICE ŞI ARE UN ROL IMPORTANT ÎN RESPIRAŢIA CELULARĂ, ESTE UNUL DIN PRINCIPALII AGENŢI REDUCĂTORI DIN ORGANISM, FIIND UN BUN ALIAT ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERELOR

Nu în ultimul rând, spune dr. Popescu, vitamina C accelerează vindecarea rănilor, regenerarea ţesuturilor, participă la sinteza fibrelor de colagen, a cartilajelor şi oaselor, precum şi la sinteza hormonilor corticosuprarenali. „Are efect antistres, facilitează absorbţia fierului şi, împreună cu acidul folic şi vitamina B12, stimulează maturarea eritrocitelor (globulelor roşii), scade colesterolul sangvin şi protejează organismul faţă de substanţele cancerigene”,explică dr. Loti Popescu. Ea creşte mult randamentul fizic şi imunitatea. „Cătina conţine cea mai mare cantitate de vitamine (A, C, E) şi minerale (calciu, magneziu, seleniu) dintre plantele autohtone folosite în scop antiastenic şi vitalizant, conţine de asemenea acizi graşi esenţiali polinesaturaţi (acid linoleic şi linolinic) care sunt antioxidanţi foarte buni. Fructele de cătină conţin de două ori mai multă vitamina C decât măceşul şi de zece ori mai mult decât citricele, ele constituind o importantă sursă de vitamina C”, conchide medicul.