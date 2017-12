Alimentaţie sănătoasă, siluetă de invidiat

Pentru funcţionarea optimă a organismului, dar şi pentru o siluetă de invidiat, specialiştii recomandă creşterea consumului de legume verzi: salată verde, castraveţi, dovlecei etc. Acestea ar trebui să reprezinte aproximativ 70% din fiecare masă, astfel încât să reflecte compoziţia corpului, de aproximativ 70% apă. De asemenea, acizii graşi sunt esenţiali, aceştia regăsindu-se în uleiul de măsline, avocado, ulei de seminţe de in, etc. Acizii graşi esenţiali se găsesc şi în peşte, însă acesta conţine şi colesterol. Medicii nutriţionişti recomandă ca apa să nu fie băută imediat după masă, pentru că aceasta dizolvă sucurile gastrice şi enzimele care ajută digestia. De asemenea, nici fructele nu trebuie mâncate imediat după masă, stomacul având nevoie de 20-60 de minute să digere. O regulă importantă în alimentaţie este 70/30, ceea ce înseamnă că la fiecare masă trebuie consumate 70% alimente alcalinizate (salate proaspete şi legume verzi) şi numai 30% alimente producătoare de acizi (carne, lactate, pâine). Totodată, consumul de alcool şi cafea trebuie redus.