Alimente bune primăvara

Primăvara fără spanac nu se poate. Spanacul este o bună sursă de fier, mai ales pentru vegetarieni şi mai ales dacă îl consumi crud în salate. Spanacul are capacitatea de a creşte metabolismul mitocondriilor, adică motoarele din fiecare celulă. O porţie de spanac proaspăt face exact ceea ce face şi o ceaşcă de cafea: te pune în mişcare. Anghinarea este o legumă pe care noi nu prea o consumăm şi asta deşi este ieftină şi foarte sănătoasă. Anghinarea este ideală pentru a combate astenia de primăvară, fiind plină de magneziu, un mineral vital pentru mai mult de 300 de reacţii biochimice din organism. Statistica arată că 68% dintre oameni au deficit constant de magneziu. O anghinare medie oferă 77 miligrame de magneziu (pentru doar 60 de calorii), ceea ce reprezintă 80% din doza zilnică. Căpşunele sunt pline de antioxidanţi, care ajută la repararea prejudiciilor aduse de iarnă pielii. În plus, sunt pline de vitamina C (o ceaşcă înseamnă 75 miligrame din cele 500 necesare zilnic). Nu aştepta Paştele ca să îţi faci plinul cu nutrienţii din ouă. Gălbenuşurile sunt pline de colină, un nutrient cheie pentru regenerarea celulei nervoase. Ai nevoie de colină ca precursor pentru acetilcolină, o substanţă esenţială pentru susţinerea memoriei. Doza recomandată zilnic de colină este de 425 miligrame. Într-un ou există 147 miligrame. Coacăzele sunt ultimele pe listă. Le poţi mânca pe cele proaspete, eventual congelate, sau pe cele din dulceţuri şi gemuri preparate în casă şi eventual fără zahăr. Coacăzele sunt un mare beneficiu pentru creier şi sunt recomandate pentru a preveni astenia de primăvară. În plus stimulează memoria. Secretul cocăzelor: un antioxidant numit antociani care creşte capacitatea de transmitere a semnalelor între celulele nervoase.