Alimente care întăresc imunitatea!

În zilele cu temperaturi extrem de scăzute, imunitatea este un subiect tot mai des dezbătut de către specialişti. Fie că vorbim despre specialiştii de medicină tradiţională, fie că vorbim despre cei de medicină alternativă, toţi susţin că o imunitate de „fier” este esenţială pentru a ne feri de afecţiunile sezonului rece, iar aceasta poate fi obţinută printr-un stil de viaţă cât mai sănătos posibil. În primul rând, susţin specialiştii, alimentaţia este extrem de importantă, la care se adaugă şi igiena personală, dar şi mişcarea în aer liber, dar nu numai. Publicaţii de specialitate arată că imunitatea poate fi întărită şi dacă se consumă zilnic anumite alimente care protejează sănătatea. Este vorba despre nuci, citrice, creveţi, iaurt, dar şi ceai verde. Nucile sunt ideale în acest scop deoarece conţin vitamina E, un antioxidant puternic şi care ajută anticorpii în lupta cu bacteriile. Citricele sunt şi ele renumite deoarece conţin vitamina C din belşug. Vitamina C te ajută să lupţi cu infecţiile, de aceea portocalele, grepfrutul şi mandarinele nu trebuie să lipsească din nicio casă în sezonul rece. Creveţii au foarte puţine grăsimi şi sunt bogaţi în seleniu, un antioxidant extrem de util corpului, esenţial în menţinerea sistemului imunitar. Iaurtul are şi el în componenţă bacterii „bune” şi care ajută sistemul digestiv. Conform studiilor recente, consumul regulat de probiotice întăreşte sistemul imunitar. Ceaiul verde este o sursă bună de antioxidanţi, iar anumiţi polifenoli stimulează celulele sistemului imunitar.