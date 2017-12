Alimente care nu îngraşă

Pentru un meniu dietetic, specialiştii americani sunt de părere că poţi consuma zilnic, fără să-ţi fie teamă de kilogramele în plus: usturoi, grefe, păstăi, varză (fie acră, fie prospătă), praz, lăptuci, ceapă, portocale, ananas, spanac, roşii, prune, pepene şi boabe de piper. Fructele pot fi un mic dejun excelent, un desert pe măsură, dar pot fi consumate şi între mese. Cafeaua de dimineaţă poate fi înlocuită cu succes de sucul proaspăt de fructe cu pulpă. Legumele sunt foarte importante pentru un prânz cu zero calorii. Pot fi fierte, călite sau fripte şi sunt suficiente la o masă pentru a-ţi da senzaţia de saţietate. Nutriţioniştii au avertizat însă că, dacă introduci aceste alimente în dieta ta, trebuie să ştii să diversifici meniul. Dacă vei consuma aceeaşi mâncare pentru mai multe zile, după un timp nu vei mai simţi senzaţia de saţietate. Mai mult, vei simţi nevoia să consumi mult mai mult şi nimic nu te va sătura. Nutriţioniştii americani nu recomandă aceste fructe şi legume numai pentru persoanele care vor să scape de kilogramele în plus. Sunt excelente pentru o cură de detoxifiere, iar proprietăţile lor nutritive te protejează împotriva afecţiunilor cardiovasculare şi cancerului.