Alimente expirate la o grădiniță din Argeș! Controalele continuă

22:56:41 / 05 Aprilie 2016

CITESTE DESPRE UNUL DIN SEFII TARII DE NEBUNI, TARICEANU

Tara de nebuni, iar asta e o stire care ar fi intalnita mai frecvent in Africa decar in Europa. Gradinita a fost lasata in voie, dar culmea! a fost amendat furnizorul de alimente. Conducerea grdinitei, adica, NU ARE NICIO VINA? AMENDATZI doar furnizorul alimentelor? Pai ala aduce ce I se cere de catre CEI DE LA GRADINITZA, NU? Citeste pe linkul de mai jos despre unul din cei care conduc- asa crede el, ca Romania E CONDUSA- tara de nebuni Romania. Asa-zisul sef al Senatului, CALIN Popescu Tariceanu. http://www.ziarulromanesc.net/comentarii/comentarii/comentarii/calin-popescu-tariceanu-cel-mai-bun-prieten-al-omului-al-omului-cu-dosare-penale.html