Despre majoritatea românilor nu se poate spune că îi dau banii afară din casă. Dimpotrivă, mulţi români alocă hranei o mare parte din bugetul familial, dacă mai au ce. Cu alte cuvinte, în România se moare de foame. Ce face Guvernul în această situaţie? Datele disponibile pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale arată că, în funcţie de zonele ţării, preţul alimentelor variază şi cu peste 100%, ceea ce indică nivelul la care se poate face speculă. Iar Constanţa este unul dintre cele mai scumpe locuri de unde poţi cumpăra alimente în România. Aşa se face că în judeţul Gorj carnea de porc se vinde cu 6,8-7,2 lei kilogramul, iar la noi, în Constanţa, poţi să achiziţionezi acelaşi produs cu 16-18 lei kilogramul. Alături de noi, în top, se află şi Bistriţa şi Hunedoara, cu preţuri de 15-18 lei per kilogram, respectiv 14-18 lei per kilogram. De asemenea, dacă în Cluj, Buzău şi Gorj, preţurile la carne de vită nu depăşesc 11 lei per kilogram, noi, cei cu vedere la mare, dăm şi 22 de lei pentru un kilogram de bovină. Pui mai ieftin e pe la Cluj, unde se poate cumpăra un kilogram şi cu 7,5 lei, sumă la care constănţenii pot doar visa, zece lei fiind media preţului pentru un kilogram de găină pe la noi. Brânzeturile cele mai ieftine costă între opt şi zece lei kilogramul şi pot fi cumpărate din judeţele Teleorman, Suceava şi Satu Mare, nu şi din Constanţa, unde un kilogram de brânză de oaie, la piaţă, poate ajunge şi la 25 de lei. Nici măcar la umilul cartof nu stăm mai bine. 0,8-1,5 lei este kilogramul din pieţele din Braşov sau Galaţi, iar la noi aceeaşi marfă ajunge şi la 2,5 lei kilogramul.