Alimente numai bune vara!

Temperaturile extrem de ridicate pot fi „trecute” mai uşor, dacă ne alimentăm corespunzător. De exemplu, specialiştii recomandă consumul fructelor şi legumelor în cantităţi mai mari decât de obicei. Fructele, care sunt bogate în vitamine şi au un conţinut ridicat de apă, se numără printre cele mai recomandate alimente pe timp de vară. Astfel, poţi mânca după bunul plac pepeni galbeni şi verzi, căpşune, portocale, cireşe, afine, zmeură, ananas, mango. La fel de hrănitoare sunt şi legumele, pe care le poţi prepara în diverse moduri, optând preponderent pentru varianta salatelor - se ştie deja, legumele în stare crudă sunt cele mai bune. Include în meniul tău zilnic roşii, salată verde, castraveţi, ardei, ceapă, varză, morcovi sau ridichi, care ajută la scăderea temperaturii corpului şi îi oferă organismului vitaminele şi mineralele de care are atâta nevoie pe timp de caniculă. Şi lactatele şi cerealele sunt indicate. La micul dejun, ca gustare, lactatele sunt mereu binevenite. Încearcă un iaurt uşurel la micul dejun sau o cană de lapte. Produsele lactate îţi vor hidrata organismul şi îţi vor uşura digestia. În plus, nu este deloc de neglijat aportul de săruri minerale al acestora, necesar pentru a combate pierderea mineralelor prin transpiraţie. Un mic dejun sănătos şi hrănitor în timpul verii conţine şi o porţie sănătoasă de cereale integrale. Şi ceaiurile sunt indicate. Pentru a te hidrata, poţi încerca atât ceaiuri reci, cât şi călduţe.