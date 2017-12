Alimente „pline” de calciu

Calciul este unul dintre elementele esenţiale atunci când vrei să ai un organism sănătos, dar este foarte important să ai grijă să-l procuri din alimente, specialiştii susţinând că suplimentele nu sunt tocmai eficiente şi, mai mult decât atât, pot da şi efecte neplăcute organismului. Se ştie deja că el previne osteoporoza, dând oaselor rezistenţă. Din fericire, se găseşte din plin în multe alimente. Publicaţia Third Age dă câteva exemple. Avocado este unul dintre cele mai sănătoase alimente existente. În afară de calciu, pe care îl conţine din plin, mai are şi vitamina K, potasiu, acid folic (care protejează inima), vitamina B6, vitamina C, cupru, acid oleic (care scade colesterolul), potasiu (care reglează presiunea sanguină) şi vitamina E. La rândul său, brocoli este o legumă cruciferă care are vitamina C, acid folic şi potasiu. Este şi bogat în fibre, dar cu un nivel mic de carbohidraţi. Cercetările recente arată că este bogat şi în indole-3-carbinol, care protejează de cancer. Migdalele sau, mai bine zis, sâmburii acestora, au foarte mult calciu. În jur de 20 de sâmburi au la fel de mult calciu precum un sfert de cană de lapte.