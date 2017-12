Alimente recomandate pe timp de vară

Vara, în cele mai multe cazuri, pofta de mâncare dispare, iar atunci când apare, spun medicii, mulţi sunt tentaţi să apeleze la alimente tip fast-food (aceste alimente sunt mai la îndemână). Pentru a nu vă îngreuna alimentaţia, dar şi pentru a face faţă uşor zilelor caniculare, şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, master european în promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, dr. Loti Popescu, vine cu câteva sugestii... sănătoase. În plus, spune ea, aceste alimente ajută la menţinerea greutăţii şi chiar favorizează pierderea de kilograme. „Ardeiul gras - una dintre cele mai populare legume ale verii, este extrem de recomandat în dietele pentru slăbit. Conţine o substanţă numită capsaicină care acţionează la nivelul sistemului digestiv. Elimină toxinele din organism şi straturile adipoase care deformează silueta”, a spus dr. Popescu. De asemenea, prunele sunt considerate unele dintre fructele de vară extrem de utile în dietă, adaugă medicul. Ele conţin o mulţime de fibre care contribuie la prevenirea constipaţiei şi la eliminarea toxinelor din corp. „Au şi foarte puţine calorii - doar 59/100 g - şi furnizeaza organismului şi substanţe nutritive esenţiale care îi oferă energia necesară pentru a funcţiona corespunzător în zilele caniculare”, explică dr. Loti Popescu. Şi piersicile sunt „vedete” în acest sezon. Ele sunt unele dintre cele mai parfumate şi aromate fructe de vară. Conţinutul bogat de fibre le face să devină alimente cu efect laxativ sau diuretic, ceea ce contribuie la eliminarea toxinelor din corp şi la reducerea centimetrilor în talie şi a kilogramelor pe cântar. La rândul lor, roşiile sunt sărace în calorii şi bogate în fibre şi vitamina C. „Ele sunt alimentele care nu trebuie să lipsească din meniul fiecăruia în această vară”, spune dr. Popescu. Caisele sunt considerare a fi „extrem de benefice în regimurile de slăbit, deoarece conţin doar 48 calorii/100 g şi sunt extrem de versatile, pot fi transformate în deserturi şi mâncăruri delicioase”. „Pectina conţinută de caise instalează senzaţia de saţietate pe termen lung”, a mai spus doctorul. Nu în ultimul rând, fasolea verde are foarte puţine calorii, este bogată în fibre şi fier şi poate fi consumată în multe feluri, potrivit medicului.