Alimente recomandate pentru detoxifiere

Există o serie de alimente care ajută la detoxifierea organismului. Totuşi, din cauza abundenţei de informaţii şi sfaturi legate de acest subiect, consumatorii sunt derutaţi atunci când vine vorba de consumarea alimentelor necesare detoxifierii organismului. Nutriţioniştii spun că acest lucru se întâmplă din cauză că fiecare persoană este construită într-un mod unic, fapt ce duce la metode diverse de tratare şi îngrijire a organismului. Important este ca cele mai periculoase şi toxice chimicale din corpul uman să fie înlăturate. Alimentele precum sfecla, algele marine, păpădia, brocoli, seminţele de in, lămâia, usturoiul, merele şi anghinarea sunt legumele care fac bine oricărei persoane care le va consuma. Sfecla este bogată în vitaminele B3, B6 şi C, dar şi beta-caroten. În plus, conţine mult fier, magneziu, zinc şi calciu, toate fiind necesare pentru o detoxifiere optimă şi o eliminare a toxinelor. De asemenea, sfecla susţine funcţionarea vezicii biliare şi a ficatului, organe esenţiale pentru distrugerea elementelor nesănătoase din corp. Algele marine au foarte mulţi antioxidanţi care fac sângele să fie mai alcalin şi ajută tractul digestiv. Brocoli conţine multe fitochimicale care sunt eliberate când este tocat, mestecat, fermentat sau gătit, transformându-l în leguma ideală pentru detoxifiere. Lămâia stimulează eliberarea enzimelor şi ajută la transformarea toxinelor în apă. Dacă bei zeamă de lămâie la prima oră a dimineţii, pe stomacul gol, nivelul de acid se va echilibra. Niciun plan de detoxifiere nu trebuie să excludă usturoiul, care este antiseptic, antibiotic şi antiviral de excepţie. Sulful conţinut de usturoi este esenţial în procesul de detoxifiere. În urma consumului de mere, corpul se va îmbogăţi de fibre, minerale şi fitochimicale, precum flavonizii. Merele conţin pectin, care ajută la eliminarea tuturor aditivilor artificiali în corp din mâncare.