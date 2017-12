Alimentele continuă să se scumpească

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR) avertizează că, pe lângă lipsa unor politici coerente de susţinere a agriculturii româneşti de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), clima îşi aduce şi ea anul acesta contribuţia la o producţie internă scăzută. „Datele de la această oră arată că producţia de secară va fi cu 22,9% mai mică faţă de cea de anul trecut, producţia de rapiţă, cu 22%, iar producţia de oleaginoase, cu circa 7,6%. De asemenea, producţiile de legume şi fructe, caise, cireşe, ardei etc sunt întârziate şi clar producţiile vor fi mai mici. După ploile din această primăvară, pentru lunile iunie şi iulie, Administraţia Naţională de Meteorologie a prognozat temperaturi ridicate, iar sistemul de irigaţii nu este funcţional. Ministrul Agriculturii declara că România nu va intra în criză alimentară pentru că are potenţial, însă potenţialul trebuie şi valorificat prin politici coerente, ceea ce, la ora actuală, lipseşte cu desăvârşire României”, a declarat preşedintele FNPAR, Viorel Matei. El a adăugat că FNPAR cere conducerii Ministerului Agriculturii să revină la scopul pentru care a fost înfiinţată instituţia şi anume acela de a întocmi strategiile şi politicile agricole ale României astfel încât mâncarea să nu devină un lux pentru români: „FNPAR consideră că ministrul Agriculturii ar trebui să se preocupe mai mult de problemele agricultorilor şi nu să încerce să strice şi ceea ce aceştia au reuşit fără ajutorul domniei sale, să fie reprezentaţi la cel mai înalt nivel al organizaţiilor europene din domeniul lor de activitate, COPA şi COGECA. Încercarea ministrului Tabără de a determina excluderea agricultorilor români din acest for, prin refuzul domniei sale de a achita cotizaţia sau traducerea în şi din limba română, arată că nu se află la conducerea Ministerului Agriculturii pentru a face politici agricole europene, ci altfel de politici”. Avertismentul FNPAR privind o scădere a producţiei agricole autoohtne nu este singular. Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe Giurgiu, Nicolae Popa, a spus că, în 2011, producţia internă de legume va fi mai mică cu 30 - 40%. “Cred că vor fi cu 30 - 40% mai puţine faţă de alţi ani şi, în continuare, există această tendinţă de scădere, pentru că tineretul nu este interesat să producă, nefiind rentabil\", a explicat Nicolae Popa.

LUMEA LUI TABĂRĂ. Dacă sindicaliştii din agricultură, domeniu de importanţă strategică, grav afectat de lipsa unei strategii coerente, se agită, iar consumatorii au parte de preţuri din ce în ce mai mari cauzate de o dependenţă nocivă de piaţa externă alimentară, legată strâns de criza producţiei autohtone, ministrul Agriculturii este total relaxat în privinţa domeniului pe care îl administrează. Când oamenii se plâng că nu mai au mâncare în case, el spune că de vină este puterea de cumpărare slabă, nu faptul că exportăm ce mai producem ieftin şi importăm la preţ majorat aceleaşi alimente. “Este o criză de putere de cumpărare, nu alimentară. Criză alimentară înseamnă să nu ai produse pe piaţă, să fii ca înainte de 1989. Suntem chiar la un surplus”, a declarat Tabără recent, uitând să precizeze că surplusul este din import, nu autohton. Pe plan intern, Tabără este mai preocupat de introducerea organismelor modificate genetic, de manevre acuzate de favoritism politic şi de promovarea unui proiect care să ia de la ţăranii sărăciţi de politica agrară şi ceea ce le-a mai rămas, pământul plin de bălării. Nu de alta, dar preţurile alimentelor sunt în scădere, conform site-ului MADR, iar noi am şi ieşit din criză, conform preşedintelui României.