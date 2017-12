Alimentele şi termenul de valabilitate

O serie de alimente se pot umple de bacterii şi alte organisme microscopice care pot îmbolnăvi, asta dacă sunt depozitate necorespunzător sau dacă sunt expirate şi sunt consumate. Potrivit Askmen.com, carnea crudă (peşte, vită, porc, păsări) nu ţine mai mult de două zile în frigider, în vreme ce gătită rezistă puţin mai mult, însă, în general, este bine să fie consumată în şapte zile. Dacă aceasta are un miros urât, în mod clar nu mai este bună. Indiferent dacă este crudă sau gătită, va avea un miros urât în cazul în care începe să se strice. În plus, carnea roşie îşi schimbă şi culoarea, căpătând o nuanţă de gri. La carnea de pui este puţin mai dificil să îţi dai seama, dar te poate ajuta un miros de acrişor pe care îl are dacă începe să se altereze. În cazul condimentelor, specialiştii spun că termenul de valabilitate este între trei luni şi un an. Ketchupul se poate păstra între opt şi 12 luni, unii fiind de părere că ţine chiar şi doi ani. Cel mai bine este să te uiţi pe ambalaj şi să citeşti termenul de valabilitate. Mâncărurile gătite au un termen între trei şi şapte zile. Valabilitatea legumelor gătite este mai scurtă decât a celor crude, de preferat fiind consumarea lor în trei zile.