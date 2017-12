Alimentele UE pentru nevoiaşi, redistribuite în limita stocurilor

DOAR DOUĂ KG DE FĂINĂ În sfârşit o veste bună pentru persoanele nevoiaşe din municipiul Constanţa care beneficiază de alimentele oferite gratuit de UE: începând de luni, vor putea merge la punctele de distribuţie amenajate de Primărie pentru a-şi ridica produsele. Există totuşi şi o veste proastă. Nu vor primi uleiul şi, în loc de 13 kg de făină, vor primi doar două. Motivul? Uleiul nu a fost livrat, iar stocul de făină rămas a fost împărţit egal pentru beneficiarii produselor şi le vor reveni fiecăruia câte două kg. Şeful Serviciului Achiziţie şi Distribuţie Ajutoare din cadrul Primăriei Constanţa, Iulia Zahariciuc, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că, din cei aprox. 20.000 de constănţeni care erau înscrişi pe liste pentru a beneficia de produsele europene, mai sunt aprox. 9.500 care nu şi-au ridicat alimentele şi care trebuie să facă acest lucru în perioada imediat următoare. „Cu excepţia făinei şi a uleiului, toate celelalte alimente vor fi distribuite conform graficului şi în cantităţile stabilite. Nu am împărţit până acum celelalte produse pe care le aveam deja pe stoc pentru că am aşteptat să le avem pe toate. Nu am vrut să începem furnizarea şi apoi să întrerupem din nou distribuţia în cazul în care ar fi fost probleme“, a declarat Zahariciuc, care a adăugat că beneficiarii pot veni de luni până sâmbătă la punctele de distribuţie, între orele 08:00 - 16:00, să ridice produsele. Ea a mai spus că cei aprox. 9.500 de constănţeni vor primi câte patru kg de mălai, şase de orez, 800 g de paste făinoase, trei kg de zahăr, 500 g de biscuiţi, un kg fasole boabe, două cutii cu mazăre, o cutie de bulion şi o cutie de roşii în bulion.

EXPLICAŢII SOLICITATE În aceeaşi situaţie sunt şi asistaţii din restul judeţului Constanţa. La rândul său, reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Hagea, a declarat că la nivelul judeţului mai trebuie să primească alimente aprox. 10% din cele 66.000 de persoane care beneficiază de ele. „Firma Viem Corporation Eood care trebuia să asigure făina şi uleiul nu şi-a respectat obligaţiile asumate în contract şi de aceea nu avem făina şi uleiul. CJC a acţionat în instanţă APIA Bucureşti pentru că acele persoane au fost private de produsele care li se cuveneau. Totodată, CJC a solicitat APIA explicaţii despre cum s-a ajuns în această situaţie, pentru a le spune şi noi oamenilor. Noi nu avem legături directe cu firma furnizoare şi singura instituţie care ne-ar putea explica ce s-a întâmplat este APIA“, a declarat Hagea. Amintim că APIA a explicat zilele trecute, într-o comunicat de presă, că a acţionat în judecată firma furnizoare pentru că nu şi-a respectat obligaţiile şi încearcă să găsească soluţii pentru rezolvarea cazului. Singura problemă este că APIA nu va putea, în 2013, să desemneze, fără a se relua licitaţia, a doua firmă care s-a încadrat la licitaţia din 2012 în criteriile impuse de UE. Rămâne de văzut care vor fi soluţiile găsite de APIA pentru remedierea problemelor şi pentru ca nevoiaşii care se bazau pe alimentele europene să le poată primi. Pentru mulţi dintre ei acestea sunt singurele produse pe care le primesc şi care le asigurau puţinele mese calde în perioada iernii.