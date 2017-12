Alin Văduva din Caracal, cîştigătorul Marelui Trofeu al Festivalului „Dan Spătaru”

Cea de-a patra ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru”, organizată în perioada 2-4 octombrie, de Consiliul Local Medgidia, Primăria Municipiului Medgidia, Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor - Filiala Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu“ Medgidia, a ajuns la final. În cele două seri de concurs, pe scena Casei de Cultură „Lucian Grigorescu” din Medgidia au evoluat interpreţi în plină afirmare, dornici de succes şi de a-şi demonstra aptitudinile artistice. Veniţi din toate colţurile ţării, tinerii au trăit emoţii intense în timpul serilor de concurs, dar şi la Gala laureaţilor.

După îndelungi deliberări, juriul, format din Titus Andrei (preşedinte) - coordonatorul redacţiei de muzică uşoară Radio România, Sidonia Spătaru – balerină, Voicu Enăchescu – dirijorul corului de cameră „Preludiu”, Aurel Manolache – compozitor, Aurel Storin – scriitor, Dan Dimitriu – compozitor şi dirijor, Andreea Andrei – textier, Cornelia Dumitrescu – directorul Casei de Muzică ,,Electrecord’’, Aurelian Arsene – consilier local în cadrul Consiliului Local Medgidia, a decis, sîmbătă, cîştigătorii celei de-a IV-a ediţii a Festivalului „Dan Spătaru”. Pe lîngă… „clasicele” premii I, II şi III, organizatorii au oferit, în acest an, şi numeroare premii speciale. De asemenea, toţi cei 19 concurenţi au primit diplome de participare şi flori. Premiile speciale ale organizatorilor, constînd în aparatură audio-video de ultimă generaţie, au ajuns la Liliana-Mihaela Păuna, din Cîmpulung-Muscel, Oana Nicuţ din Dolj şi Cristina Bondoc din Tulcea. Şi Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a acordat un premiu special, care a constat într-o icoană şi o sumă de bani, acesta ajungînd la Roxana Ungureanu din Craiova. La rîndul lor, partenerii festivalului au acordat trei premii în valoare de 1000 de lei fiecare, acestea ajungînd la Andreea Irina Cernică din Bucureşti, Aida-Elena Borovină din Buzău şi Mareş Pană din Rîmnicu Sărat.

Ca în fiecare an, s-a acordat şi Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei melodii din repertoriul lui Dan Spătaru, (2000 de lei), distincţie care a ajuns la Andreea Cristina Stroe, de numai 16 ani, din Rîmnicu Sărat, care a interpretat piesa „Nu m-am gîndit la despărţire”.

Pe locul al III-lea s-a clasat Marius Bălan din Piteşti, care a primit un premiu în valoare de 3000 de lei, în timp ce pe locul al II-lea (5000 de lei) s-a clasat Minodora Dediş din Galaţi, tînăra interpretă fiind distinsă, tot în acest an, şi cu premiul I la secţiunea Interpretare a festivalului de la Mamaia. Nicoleta Floroni din Slatina, participantă pentru al treilea an, la Festivalul „Dan Spătaru”, a cîştigat premiul I, în valoare de 7000 de lei. Lupta pentru Trofeul „Dan Spătaru” 2008 a fost strînsă, cîştigător fiind declarat Alin Văduva din Caracal. Tînărul în vîrstă de 22 de ani, student la Facultatea de Psihologie, în anul al III-lea, la Universitatea „Titu Maiorescu” din capitală, a interpretat melodiile „Nicio lacrimă” (Ion Cristinoiu şi Mihai Dumbravă) şi „Oare” (Ionel Tudor şi Andreea Andrei). „Acest trofeu înseamnă pentru mine o mare onoare şi o evoluţie, mai ales că la acest festival particip pentru a treia oară, am muncit ceva pentru acest trofeu. Am venit în anul 2006, am obţinut premiul I, am fost şi anul trecut, dar nu am luat nimic, iar acum am reuşit să iau trofeul, este o mare onoare pentru mine”, a declarat, emoţionat, Alin Văduva.

Festivalul „Dan Spătaru“, un eveniment care a dovedit că există muzică uşoară de calitate şi interpretare live, şi-a închis porţile, sîmbătă seara, cu trei recitaluri extraordinare, susţinute de Mihai Constantinescu, Jean Constantin şi Gabriel Dorobanţu. „Am venit cu drag la acest festival de muzică uşoară, pentru că am lucrat 35 de ani alături de Dan Spătaru, la Teatrul Fantasio. Am fost cu Dan şi în turnee, în America, în Germania, în Austria, în Italia, în aceşti 35 de ani mi-a fost un coleg extraordinar, pe care nu am să îl uit niciodată”, a concluzionat maestrul Jean Constantin.