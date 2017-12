Alina Cojocaru, o apariţie de vis pe scena „de acasă”

Una dintre cele mai mari balerine ale momentului, Alina Cojocaru, a dansat, în weekend, pentru publicul de acasă, care a răsplătit-o cu ropote de aplauze. Talentata artistă, desemnată în urmă cu trei ani, la Moscova, „balerina deceniului”, a interpretat, sâmbătă, pe scena Operei Naţionale Bucureşti (ONB), rolul Silfidei în baletul „La Sylphide”, coregrafia fiind semnată de logodnicul ei, prim-balerinul danez Johan Kobborg. Partener i-a fost un alt artist de top: prim-solistul Baletului Regal din Londra, Steven McRae, câştigător al premiului „Dancing Times“ la categoria „cel mai bun dansator”, la National Dance Awards (Marea Britanie, 2011).

Printre cei care au urmărit vrăjiţi plutirile de vis ale „Silfidei” Alina Cojocaru s-au aflat, alături de membrii familiei artistei, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris, fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, istoricul Adrian Cioroianu şi actorul Mircea Diaconu.

„Este un spectacol minunat. Eu sunt foarte mândru că Alina Cojocaru, care este o artistă faimoasă şi minunată, foarte cunoscută în Londra, este aici, în Bucureşti, şi avem acest spectacol minunat, care cuprinde şi ceva din România şi din Scoţia. Eu sunt scoţian şi pentru mine şi pentru fiica mea - care se ocupă de balet - este o seară extraordinară. O seară extraordinar de bună”, a spus ambasadorul Martin Harris.

JOHAN KOBBORG, ŞEFUL BALETULUI NAŢIONAL ROMÂN În cadrul serii de gală de sâmbătă, directorul ONB, Răzvan Ioan Dincă, a anunţat că prim-balerinul şi coregraful danez Johan Kobborg va coordona noul departament de balet al ONB. „Începând cu luna ianuarie, anul 2014, cel care va conduce compartimentul de balet ce va purta şi titlul de Baletul Naţional Român va fi coregraful Johan Kobborg”, a spus Răzvan Ioan Dincă. „Sunt onorat să am oportunitatea de a continua frumoasa experienţă pe care am avut-o până acum şi să dezvolt ce am construit (...). De-abia aştept să încep această aventură. Nu va fi aventura mea, nici aventura voastră, ci va fi aventura noastră”, a spus Kobborg. Danezul îşi va prelua postul pe 24 ianuarie.