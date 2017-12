Alina Dumitru, dornică de revanşă după ratarea de la Atena

Sîmbătă, la Beijing Science and Technology University Gymnasium, va debuta şi concursul olimpic de judo, primele categorii din program fiind 48 kg feminin şi 60 kg masculin. Prima categorie a fetelor are o favorită certă, pe japoneza Tani Ryoko (33 de ani), care concurează pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice! După argintul de la Barcelona şi Atlanta, Ryoko a cîştigat aurul la Atena şi Sydney, completîndu-şi palmaresul cu şapte titluri mondiale. Retrasă temporar din activitate, în 2004, japoneza a dat naştere primului său copil, un an mai tîrziu, revenind pe tatami în 2007 pentru a-şi pregăti o nouă participare olimpică. Cea care o poate împiedica pe judoka niponă să obţină al treilea titlu olimpic se anunţă românca Alina Dumitru. Cvintupla campioană europeană a petrecut ultimii patru ani cu gîndul la marea dezamăgire trăită în 2004, la Atena, cînd numai şapte secunde au despărţit-o de bronz! Alina este liberă în primul tur, adversara din turul secund urmînd să se aleagă dintre Eva Csernoviczki (Ungaria) şi Sarah Menezes (Brazilia). Pînă la o multaşteptată semifinală cu Tani Ryoko, în calea româncei ar mai putea ajunge Ludmila Bogdanova (Rusia) şi Kim Youngran (Coreea). Concursul de judo îşi va desemna medaliatele la 48 kg sîmbătă seară.

La 60 kg, cea mai uşoară categorie masculină, există un favorit cert la aurul olimpic: austriacul Ludwig Paischer (26 de ani), numărul 1 mondial, campion european în 2008 şi dublu medaliat la Mondialele din 2005 şi 2007. Principalul său adversar va fi olandezul Ruben Houkes, campion mondial în 2007 şi triplu medaliat la Europene, în 2005, 2006 şi 2008, însă printre pretendenţii la medalii se mai află Hovhannes Davtyan (Armenia) şi Nestor Khergiani (Georgia), ultimul fiind vicecampion olimpic la Atena.