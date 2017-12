Alina Gorghiu, audiată la Curtea de Apel București

Alina Gorghiu, copreşedinte PNL, a ajuns luni dimineaţa, la Curtea de Apel Bucureşti, pentru a fi audiată ca martor în dosarul în care fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihail Vlasov a fost trimis în judecată pentru că ar fi dat mită unui parlamentar.

"Îmi mențin declarația dată la parchet. Nu știu cine a lucrat la acest proiect, nu știu cine este inițiatorul. Pe agenda Parlamentului au mai fost două asemenea proiecte. Îl cunosc pe domnul Vlasov, îl știu ca președinte al Camerei de Comerț și Industrie al României. Comunicarea cu domnia sa era una instituțională, nu vorbeam mai mult de două trei ori pe an. Am semnat susținerea proiectului. În linii mari am citit proiectul dar nu în amănunt. Proiectul a fost respins în comisii și în plen. Nu am urmărit îndeaproape", le-a declarat Alina Gorghiu judecătorilor Curții de Apel București.

Copreședintele PNL a fost audiată la Curtea de Apel București, luni dimineața, în calitate de martor, în dosarul în care fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihail Vlasov, a fost trimis în judecată pentru că ar fi dat mită unui parlamentar, pentru ca acesta din urmă să promoveze un anumit proiect de act normativ.

În dosarul trimis judecătorilor apare informaţia conform căreia iniţiatorii proiectului vizat de anchetatori au fost: deputatul Aurel Vainer, deputatul Alina Gorghiu, senatorul Klarik Laslo-Attila, deputatul Attila Marko, deputatul Mircea Grosaru şi deputatul Florin Iordache.

"Se observă faptul că deputaţii semnatari ai proiectului sunt reprezentanţi ai unor grupuri politice diferite, inclusiv reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. Scopul era acela ca iniţiatorii să-şi convingă colegii de formaţiune politică să susţină proiectul care, teoretic, ar fi avut şanse de a fi adoptat, iar pe de altă parte, să confere în spaţiul public o aparenţă de neutralitate privind originea iniţiativei", potrivit rechizitoriului DNA.

Din cuprinsul convorbirilor telefonice interceptate de anchetatori a rezultat faptul că Mihail Vlasov a fost cel care şi-a exercitat influenţa asupra unor parlamentari, în special asupra acelora care aveau şi calitatea de arbitri în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, astfel încât proiectul legislativ să fie însuşit de către parlamentari din partea unor grupuri politice diferite.

Astfel, arată procurorii DNA, după finalizarea proiectului de act normativ, Mihail Vlasov a depus "o muncă asiduă pentru influenţarea unor parlamentari din toată sfera politică în vederea semnării şi susţinerii respectivei iniţiative legislative".

"În special, influenţa s-a exercitat asupra parlamentarilor care au avut calitatea de arbitri în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional (Florin Iordache, Alina Gorghiu şi Aurel Vainer) ori prin intermediul unor membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României ori camerelor teritoriale (Andras Edler)", se menționează în rechizitoriul prin care Mihail Vlasiv a fost trimis în judecată.