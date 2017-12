Alina Gorghiu exclude o colaborare cu PMP

08:48:08 / 15 Noiembrie 2016

ASA NU SE FACE POLITICA

Dna Alina nu are nici calitatile elementare necesare unui om politic . Tot ce declara are repercursiuni asupra PNL . In masura in care un om poate fi obiectiv , consider ca afirmatia ca Basescu este " omul care a distrus si discreditat institutiile staului roman " nu poate avea ca efect decat sa produca PSD o bucurie imensa si o placere care merge pana juisare .Ce faceau dna Alinuta si Blaga in timp ce Basescu distrugea tara cu buldozerul ? Ce facea PNL ? Nimic . Pentru victimele incendiului de la Club au iesit in strada zeci de mii de oameni si au dat jos guvernul PSD in frunte cu Ponta , guvern care , minune mare , a dus Romania pe cele mai inalte culmi , desi tara si institutiile ei erau distruse de Basescu . Dna Alinuta se face ca nu stie ca in actualul mare PNL se afla toti cei care sub conducerea lui Basescu " au distrus " Romania .O fi campanie electorala , dar sa nu se uite ca gura bate fundul . Ar trebui ca dna Alina sa-i fie recunoascatoare lui Basescu pentru faptul ca nu a " distrus " PNL . Nici nu avea cum , deoarece acest partid a supravietuit datorita faptului ca era bine aparat in cetatea USL .Cand vor intelege asa zisii oameni politici din Romania ca partidele nu pot fi decat rivale nu dusmani ? Si ca lupta trebuie dusa intre doctrine si programe ? Nu credem ca PNL a avut de suferit atat de mult de pe urma lui Basescu , cat sufera acum de pe urma lui Blaga .Voi repeat la infinit ca PNL nu este un partid liberal pana cand nu se va dezice total si ferm de USL ,pana cand nu va respecta doctrina si programele specifice liberalismuli , democratiei si economiei de piata . Pana cand nu se va curata de parazitii si capusele " liberale " , pana cand nu va crea o clasa de mijloc cu vederi si convingeri liberale ,